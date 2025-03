Enttäuschender Nachmittag für BSC Sendling

Wer letzte Woche gegen Milbertshofen dabei war, hatte die Hoffnung auf einen spannenden Fußballnachmittag. Doch die Realität sah leider anders aus. Die erste Halbzeit plätscherte vor sich hin, und das Team fand keinen richtigen Zugang zum Spiel. Planlosigkeit prägte das Geschehen, und die Zweikämpfe wurden nicht angenommen. Der Spielaufbau erinnerte eher an ein misslungenes Minecraft-Spiel.



Die zweite Halbzeit begann mit einigen Wechseln, und die Hoffnung auf eine Wende war noch vorhanden. Nach einem Freistoß wurde Papisse Dabo Gnako im Strafraum gefoult, was einen Elfmeter zur Folge hatte. Dieser wurde in der 51. Minute zunächst wiederholt, da der Torhüter nicht auf der Linie stand. Doch Papisse verwandelte sicher und brachte BSC Sendling mit 1:0 in Führung.



Leider war dies der Höhepunkt des Spiels aus Sicht des BSC Sendling. Der Gegner übernahm das Kommando und glich in der 68. Minute durch Valmir Loshi zum 1:1 aus. Nur elf Minuten später erzielte Marcel Hermann von SV Pullach II das 1:2. Den Schlusspunkt setzte Hugo Nunes Urban, der in der 79. Minute das 1:3 erzielte und damit den Endstand besiegelte.



Trainerstimmen fielen deutlich aus: „Dies war eine grottenschlechte Mannschaftsleistung!“ Nun gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Nächsten Sonntag geht es gegen TSV 1860 München IV, wo das Team die Chance hat, sich zu rehabilitieren und zu zeigen, dass es besser kann.