Enttäuschender Hinrundenabschluss für den SC Verl II

Verl. Die Hinrunde in der Fußball-Oberliga ist für den SC Verl II am Sonntag enttäuschend zu Ende gegangen. Gegen die TSG Sprockhövel kassierte der Tabellenzehnte eine allerdings durchaus verdiente 1:3 (1:1)-Niederlage. „Schade, das war nicht nötig. Aber wir haben auch nicht unser bestes Spiel gemacht“, räumte Przemyslaw Czapp ein. Gleichwohl mochte sich der Coach die Freude an der Entwicklung in den letzten Wochen nicht trüben lassen. „Denn die war gut und mit so einer jungen Truppe auf einem sicheren Mittelfeldplatz in die Rückrunde zu gehen, kann sich sehen lassen.“

Die mit Fabian Pekruhl, Paul Lehmann, Tobias Knost und Chilohem Onuoha aus dem Profikader angetretenen Verler Reservisten warteten in der ersten halben Stunde geduldig auf ihre Chance. Die kam, als sich die zweikampfstarken, effektiv anlaufenden Gäste einen bösen Fehlpass in ihrer Viererkette erlaubten. Furkan Yilmaz hatte freie Bahn, schoss nicht schlecht, aber Azmir Alisic lenkte den Ball um den Pfosten. Nach der fälligen ersten Ecke für Verl war auch der TSG-Keeper machtlos. Noah Heim erzielte mit seinem achten Saisontor das 1:0 (34.).