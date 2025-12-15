Enttäuschender Hinrundenabschluss für den SC Verl II

Verl. Die Hinrunde in der Fußball-Oberliga ist für den SC Verl II am Sonntag enttäuschend zu Ende gegangen. Gegen die TSG Sprockhövel kassierte der Tabellenzehnte eine allerdings durchaus verdiente 1:3 (1:1)-Niederlage. „Schade, das war nicht nötig. Aber wir haben auch nicht unser bestes Spiel gemacht“, räumte Przemyslaw Czapp ein. Gleichwohl mochte sich der Coach die Freude an der Entwicklung in den letzten Wochen nicht trüben lassen. „Denn die war gut und mit so einer jungen Truppe auf einem sicheren Mittelfeldplatz in die Rückrunde zu gehen, kann sich sehen lassen.“
Die mit Fabian Pekruhl, Paul Lehmann, Tobias Knost und Chilohem Onuoha aus dem Profikader angetretenen Verler Reservisten warteten in der ersten halben Stunde geduldig auf ihre Chance. Die kam, als sich die zweikampfstarken, effektiv anlaufenden Gäste einen bösen Fehlpass in ihrer Viererkette erlaubten. Furkan Yilmaz hatte freie Bahn, schoss nicht schlecht, aber Azmir Alisic lenkte den Ball um den Pfosten. Nach der fälligen ersten Ecke für Verl war auch der TSG-Keeper machtlos. Noah Heim erzielte mit seinem achten Saisontor das 1:0 (34.).
Die Gastgeber gaben mit der Führung, die Möglichkeit das Spiel zu kontrollieren, jedoch schnell wieder aus der Hand. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld reichte ein Steilpass der Gäste auf den schnellen Oussama Anhari, um die Verler Abwehr auszuhebeln. Fabian Pekruhl warf sich dem anstürmenden Sprockhöveler entgegen und erwischte wohl Ball und Gegner.
Schiedsrichter Niklas Erkeling entschied auf Strafstoß. Zu Recht? „Ich habe den Ball gespielt“, versicherte Pekruhl. „Der Schiri stand gut. Das muss ich mir erst noch einmal anschauen“, sagte Czapp diplomatisch, als Ibrahim Bulut sicher zum 1:1 (42.) getroffen hatte.
Mindestens genauso vermeidbar war das 1:2 (60.). Am rechten Strafraumeck ließ sich Lehmann von Annan versetzen. Dessen scharfen Schuss fälschte Cihat Topatan unhaltbar für Pekruhl ab. Danach drängten die Gastgeber zwar mit Macht auf den Ausgleich. „Doch klare Chancen hatten wir nicht“, räumte Czapp ein. Das 1:3 fiel in der Nachspielzeit, als Anhari den nach vorne geeilten Pekruhl im Duell um einen geklärten Eckball abhängte.
SC Verl II: Pekruhl – Knost, Lehmann (66. Garris), Simic, Lamkemeyer – Nezir (74. Harmann), Yilmaz (66. Vega Zambrano), Bamba, Seiler (66. Ahenkora) – Heim (74. Eickholt), Onuoha.
Tore: 1:0 Heim (34.), 1:1 Bullut (42.) FE, 1:2 Topatan, (60.), 1:3 Anhari (90.+4).