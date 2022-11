Enttäuschende Niederlage für den SV Kaisersbach

Wenn in einem Spiel die zweitbeste Auswärtsmannschaft auf die drittbeste Heimmanschaft der Hinrunde trifft, sollte Offensivpower garantiert sein. Am vergangenen Samstag ging eine Mannschaft allerdings besser mit ihren Chancen um als die andere.



Die Hausherren aus Crailsheim kamen besser ins Spiel als die Gäste aus Kaisersbach. Bereits nach 15 Minuten standen zwei größere Chancen für den TSV auf dem Papier und keine nennenswerte Torannäherung für die Gäste. Folgerichtig war es eine Frage der Zeit, bis der Ball im Kaisersbacher Tor einschlagen sollte. Nach 20 Minuten verlängerte Messner einen Ball auf Hüttl der aus 16 Metern einschießen konnte. Der SV Kaisersbach begann in der Folge offensiver zu werden. In der 29. Minute hätte Tim Schneidereit ausgleichen können, scheiterte aber aus spitzem Winkel am Außennetz. Nur drei Minuten später in der 32. konnte der TSV Crailsheim durch Blümlein auf 2:0 erhöhen.



Kurz nach der Pause lief der Kaisersbacher Mittelstürmer Phillipp Kees nach einem Konter alleine auf den Crailsheimer Torhüter zu, platzierte den Ball am Ende aber nur Zentimeter neben das Tor und es blieb beim Stand von 2:0 für Crailsheim. Bis in die Schlußphase tröpfelte das Spiel so vor sich hin. In der 72. Minute gab der Schiedsrichter Strafstoß für die Gäste, nachdem der kurz zuvor eingewechselte Tom Berger im Strafraum zu Boden gezogen wurde. Timo Walter, der schon am Wochenende zuvor in Neckarrems einen Elfmeter verwandelt hatte, schnappte sich den Ball und scheiterte am gut reagierenden Torhüter Albig. Nur Minuten später war es in der 77. ein weiteres Mal Phillipp Kees der alleine vor dem Crailsheimer Tor auftauchte, aber die Großchance erneut vergab. Zwei Minuten später konnte Maurer für Crailsheim auf 3:0 erhöhen, nachdem die Kaisersbacher, die jetzt offensiver standen, klassisch ausgekontert wurden. Noch dicker für die Gäste aus Kaisersbach kam es in der 84. Minute als Yusuf Akin einen Rückpass aus kürzester Distanz auf seinen Torhüter spielt und Walter Duschek diesen mit den Händen aufnahm. Den fälligen indirekten Freistoß verwandelte Michel nach Vorarbeit von Messner.



Zum Ende noch eine Ankündigung "In eigener Sache". Am 30.11. wird auf FuPa.de ein außerplanmäßiger Beitrag zum SV Kaisersbach erscheinen.



Für Kaisersbach spielten: Duschek, Alkan, Tüysüz (69. Berger), Walter (74. von Bremen), Memeti (69. Munz), Kees, Kugler, Bauer, Schneidereit, Svecak, Marques (60. Akin).



CP