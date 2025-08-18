Enttäuschende Leistung der Wölfe

Nach dem 9:0-Heimsieg gegen Landwehrhagen gingen die Wölfe zuversichtlich und selbstbewusst in die Partie gegen Olympia Kassel. Allerdings konnten sie nicht an die Leistung der vergangenen Woche anknüpfen. Von Beginn an war Olympia die bessere Mannschaft. In der 31. Minute traf Babich zum 1:0 für Olympia. Zuvor hatte Maximilian Schuster, die Nummer 1 der Wölfe, einige Bälle parieren können. Aufgrund dessen war der Führungstreffer verdient.

Kurz vor der Halbzeit erarbeiteten sich die Wölfe einige Chancen, jedoch blieben diese erfolglos. Auf der Gegenseite erzielte Babich in der 45.+2 Minute seinen zweiten Treffer der Partie. Somit ging Olympia verdient mit einer 2:0-Führung in die Kabine. Nach der schwachen ersten Halbzeit kamen die Wölfe etwas besser in die Partie, allerdings konnten sie ihr Spiel nicht wirklich aufziehen. In der 67. Minute erzielte Babich seinen dritten Treffer und erhöhte auf 3:0. Coccioli traf in der 80. Minute zum 4:0 für Olympia Kassel.