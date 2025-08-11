Enttäuschende Heimniederlage für den VfB

Mit einem erfolgreichen Saisonstart im Rücken ging der VfB Krieschow als Favorit in die Begegnung gegen den FC Einheit Wernigerode. Bereits in der 3. Minute bot sich Martin Zurawsky die Gelegenheit zur Führung, doch sein Abschluss verfehlte knapp das Ziel. Zwei Minuten später traf Kapitän Andy Hebler per Freistoß zur 1:0-Führung.
In der Anfangsphase kontrollierte Krieschow das Geschehen, doch die Gäste fanden zunehmend besser ins Spiel und erspielten sich eigene Chancen. In der 13. Minute verfehlte ein missglückter Abwehrversuch der Hausherren knapp das eigene Tor, und in der 19. Minute vergab ein Einheit-Angreifer freistehend. Auf der Gegenseite köpfte Zurawsky über das Tor. Die erste Halbzeit war von zahlreichen Fouls und Unterbrechungen geprägt, wodurch kein kontinuierlicher Spielfluss zustande kam.
Nach der Pause setzte sich das Bild fort: Krieschow konnte die eigenen Angriffe nicht konsequent zu Ende spielen, und es kam zu vermehrten Fehlpässen. In der 72. Minute erzielte Wernigerode den Ausgleich. Trotz einer kurzen Drangphase des VfB fanden die Gastgeber kein Mittel gegen die defensiv gut organisierten Gäste. In der 88. Minute fiel das 1:2, als ein abgefälschter Ball im Krieschower Tor landete.
Auch eine Schlussoffensive, bei der Torwart Sebastian Mellack mit nach vorne ging, brachte keinen Torerfolg. Die Partie endete mit einer Heimniederlage für den VfB Krieschow.
Auf der Pressekonferenz lobte Wernigerodes Trainer Florian Mehr die Atmosphäre in Krieschow und sprach von einem taktisch gut umgesetzten Auswärtssieg. VfB-Trainer Robert Koch zeigte sich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und kündigte eine genaue Aufarbeitung an.