Enttäuschende Heimniederlage für den VfB

Mit einem erfolgreichen Saisonstart im Rücken ging der VfB Krieschow als Favorit in die Begegnung gegen den FC Einheit Wernigerode. Bereits in der 3. Minute bot sich Martin Zurawsky die Gelegenheit zur Führung, doch sein Abschluss verfehlte knapp das Ziel. Zwei Minuten später traf Kapitän Andy Hebler per Freistoß zur 1:0-Führung.

In der Anfangsphase kontrollierte Krieschow das Geschehen, doch die Gäste fanden zunehmend besser ins Spiel und erspielten sich eigene Chancen. In der 13. Minute verfehlte ein missglückter Abwehrversuch der Hausherren knapp das eigene Tor, und in der 19. Minute vergab ein Einheit-Angreifer freistehend. Auf der Gegenseite köpfte Zurawsky über das Tor. Die erste Halbzeit war von zahlreichen Fouls und Unterbrechungen geprägt, wodurch kein kontinuierlicher Spielfluss zustande kam.



