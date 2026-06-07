»Enttäuschend und bitter«: Stavlic muss DJK Straubing verlassen

Simon Schub (links) folgt bei der DJK SB Straubing auf Daniel Stavlic. – Foto: Charly Becherer

Neben dem SV Perkam hat auch der zweite Direktabsteiger der Kreisliga Straubing die Konsequenzen aus dem Ausgang der Saison 2025/26 gezogen. Die DJK SB Straubing und Trainer Daniel Stavlic (40) gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Der ehemalige kroatische Profi hatte den Klub erst vor einem Jahr übernommen, konnte in einer insgesamt enttäuschenden Spielzeit den Abstieg jedoch nicht verhindern. Mit Simon Schub (33), Stephan Pratsch (34) und Justin Laszczak (26) übernimmt künftig ein Trio aus den eigenen Reihen das Kommando.

"Sieben Jahre währte unser Gastspiel in der Kreisliga. Diese Zeit prägte auch das Gesicht unserer Seniorenmannschaften und ihrer Trainerteams maßgeblich, da beide Mannschaften aufstiegsberechtigt ziemlich eigenständig betreut werden mussten. Daniel hat diese Aufgabe mit großem Einsatz und enormem Fachwissen in loyaler Zusammenarbeit erfüllt. Er ist ein absoluter Fußballkenner auf und neben dem Platz und hat den Jungs von Anfang an den Mut gegeben, Situationen spielerisch lösen zu wollen. Unsere mäßigen Offensivleistungen verhinderten leider, dass dies genügend Früchte trug. Gerade für ihn als ehemaligen Vollblutstürmer muss es wohl besonders schlimm gewesen sein, unsere Abschlussschwäche Spiel für Spiel mitansehen zu müssen", erklärt der sportliche Leiter Ralf Bachmann.

Für Daniel Stavlic kam die Entscheidung des Vereins durchaus überraschend. "Viel gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Obwohl im Dezember ligaunabhängig vereinbart wurde gemeinsam weiterzumachen, werden wir uns nun doch trennen. Für mich persönlich ist das natürlich enttäuschend, da es keinerlei Anzeichen dafür gab. Die Vorbereitung für die neue Saison war bereits geplant und auch Gespräche mit möglichen Spielern für die kommende Spielzeit wurden schon geführt, damit die Kaderplanung abgeschlossen werden kann. Besonders bitter ist es für mich, weil ich in den letzten Wochen auch einige Anfragen anderer Vereine abgelehnt habe. Trotzdem blicke ich nach vorne. Wie es weitergeht, ob als Trainer, Co-Trainer oder vielleicht im Jugendbereich, wird sich zeigen. Die Motivation und Leidenschaft für den Fußball sind auf jeden Fall weiterhin da", betont der B-Lizenz-Inhaber, der auch schon den SV Haidlfing, den SV Perkam und den FC Ottering coachte.