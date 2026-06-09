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Interview
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„Enttäuschend“: Lampert erklärt Abschied von TuS Marienborn
Zehn Spieler wechseln mit Lampert
von Torben Schröder · Heute, 09:56 Uhr · 0 Leser
Trainer Stephan Lampert verlässt die künftigen Landesliga-Fußballer der TuS Marienborn II. – Foto: Kristina Schäfer
Als Trainer eines historischen Aufstiegs verlässt Stephan Lampert die künftigen Landesliga-Fußballer der TuS Marienborn II und wechselt – gemeinsam mit einem Drittel des Kaders – zu Kreisoberligist Kastel 06. Im AZ-Gespräch äußert sich der Coach über Erfolge, Enttäuschungen und neue Ziele.