 2026-06-09T05:59:15.975Z

Interview

„Enttäuschend“: Lampert erklärt Abschied von TuS Marienborn

Zehn Spieler wechseln mit Lampert

von Torben Schröder · Heute, 09:56 Uhr · 0 Leser
Trainer Stephan Lampert verlässt die künftigen Landesliga-Fußballer der TuS Marienborn II.
Trainer Stephan Lampert verlässt die künftigen Landesliga-Fußballer der TuS Marienborn II. – Foto: Kristina Schäfer

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
Landesliga Ost
Entsch. BZL RHH P2
Marienborn II

Als Trainer eines historischen Aufstiegs verlässt Stephan Lampert die künftigen Landesliga-Fußballer der TuS Marienborn II und wechselt – gemeinsam mit einem Drittel des Kaders – zu Kreisoberligist Kastel 06. Im AZ-Gespräch äußert sich der Coach über Erfolge, Enttäuschungen und neue Ziele.

Das komplette Interview lest Ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.