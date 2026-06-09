„Enttäuschend“: Lampert erklärt Abschied von TuS Marienborn

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Die Party innerhalb der Mannschaft war gut, die Jungs haben das Beste daraus gemacht. Leider war es vom Verein ein bisschen enttäuschend, da haben die Jungs mehr erwartet. Da war der Frust über den Abgang einiger Spieler wohl größer als die Freude über den Erfolg. Dabei haben die Jungs TuS Marienborn bis zum Ende optimal vertreten. Wir haben nach 60 Minuten 3:0 geführt. Dass da nicht mal ein Kasten Bier oder zwei, drei Flaschen Sekt stehen – ist das normal? Für viele Zuschauer, Freunde und Familien der Spieler war es das nicht.

Im Bezug auf die erste Mannschaft ist das sicher so, die zweite Mannschaft läuft in vielen Vereinen eher am Rand. Vom Familiären haben wir nicht so viel gespürt. Der Zuspruch vom Verein bei den Aufstiegsspielen war wirklich enttäuschend.

Eigentlich erweckt die TuS einen intern recht homogenen, familiären Eindruck. Ihr Eindruck ist ein anderer?

Sie kamen 2021 zu einer abstiegsgefährdeten Landesliga-U19, wurden zweimal Meister und Pokalsieger. Dann ging es sogar in die U19-Regionalliga hoch. Jetzt ist die A-Jugend quasi wieder auf dem Rückweg. Können Sie beide Entwicklungen erklären?

Als ich kam, habe ich mein Netzwerk spielen lassen und den ein oder anderen überzeugt, nach Marienborn zu kommen, mit der Perspektive auf die Zukunft. Ich habe den Verbandsliga-Kader zusammengestellt und Trainer Massimo Vallone installiert, die dann eine Top-Saison gespielt haben. Danach war ich gar nicht mehr involviert. In der 1b habe ich einen neuen Kader aufgebaut und so viele A-Jugendliche wie möglich hochgezogen. Leider wurde das Interesse an uns immer geringer. Aber wir konnten frei arbeiten. Wir haben immer wieder Spieler nach oben abgegeben, wobei leider oft die Kommunikation gefehlt hat. Als Armin Paulus hochgezogen wurde, wurde mit mir nicht mal mehr geredet.

Abschied: „Thema Wertschätzung hat eine Rolle gespielt“

Nun stellt die TuS die allererste zweite Mannschaft eines Amateurclubs aus Mainz in der Landesliga Südwest. Wie konnte das gelingen?

Wir haben einfach eine gute Truppe. Eine junge, laufstarke Mannschaft mit Physis, aus der nur selten Spieler für die erste Mannschaft weggenommen wurden. Viele spielen schon länger zusammen. Fußball ist nicht nur Können, da muss auch Glück dazu kommen.