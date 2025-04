Enttäuschend

In der ersten Halbzeit entwickelten beide Teams keine Torabschlüsse aus dem Spiel heraus. Lediglich die Gäste fuhren einen Angriff über links, aber in der Mitte verpasste Meiningens Franke ganz knapp den Ball. Die Preußen versuchten es vermehrt mit Freistoß- und Eckballsituationen. Dabei wurde es aber nur einmal gefährlich, als Mönchgesang den Abpraller in Richtung des Tores schoss, sich jedoch noch ein gegnerisches Bein dazwischen stellte und den Ball über die Torlatte abfälschte. Ansonsten war es ganz magere Kost für die 150 Zuschauer, die darauf hofften, dass der zweite Durchgang spannender werden würde.

Tatsächlich nahm die Partie nach dem Seitenwechsel Fahrt auf und brachte die Führung für die Gäste. Franke bekam den Ball vor die Füße und fackelte aus zentraler Position nicht lange. Volley schoss er das Leder aus mehr als 20 Metern kompromisslos in die Maschen. Diese scharfe Granate zündete selbst für den ansonsten sehr aufmerksamen Preußen-Keeper Patzer zu schnell. Die Hausherren antworteten mit einer Flanke von links, die am hinteren Ende des Fünfmeterraums Gulov fand, welcher den Meininger Keeper das einzige Mal zum Eingreifen zwang. Dafür brauchte er allerdings nicht die Hände zu benutzen, sondern wehrte die Kugel mit der Brust ab. Auf der anderen Seite fiel kurz danach beinahe die Vorentscheidung. Aljija zog von halbrechts ab und traf den Innenpfosten, von wo der Ball hinter Patzer entlang zurück in den Strafraum sprang. Aber die Gäste blieben am Drücker. Safradin zielte mit einem straffen Linksschuss gefährlich auf die flache Ecke, Patzer tauchte jedoch ab und konnte sich das Spielgerät krallen. Für die Preußen versuchte es der eingewechselte Engel mit einem scharfen Abschluss aus 20 Metern, welcher allerdings hauchdünn vorbei strich und das Außennetz touchierte. Kurz danach ging ein Schuss von Fernschild aus 18 Metern drüber und alle Preußen resignierten allmählich. Das Spiel der Gastgeber sah nicht wirklich danach aus, dass an diesem Nachmittag ein Torerfolg zu erwarten wäre. Stattdessen vergab der VfL nach einer Flanke die erneute Möglichkeit zur Entscheidung, als Fritz vor Patzer den Ball nicht richtig erwischte. Ohne echtes Aufbäumen in der Schlussphase musste der FSV Preußen den Platz ohne Punkte verlassen.

Fazit: Mit diesem Auftritt konnten der Coach und die sportliche Leitung überhaupt nicht zufrieden sein. Die Partie wurde auf dem Spielfeld direkt im gemeinsamen Gespräch ausgewertet. Meiningen rückt damit auf drei Zähler an die Preußen heran und die Situation im unteren Tabellendrittel braut sich weiter zusammen. Auch aufgrund der Niederlagen von Gera und Rudolstadt in der Oberliga und des mittlerweile drohenden Abstiegs der beiden Thüringer Vertreter, wird es in der Thüringenliga in den kommenden Wochen ein Hauen und Stechen um den Klassenverbleib geben. Der FSV Preußen hat diesen nach wie vor selbst in der Hand, muss dafür aber vor allem im offensiven Bereich in den nächsten Spielen viel zielstrebiger auftreten. Beim nächsten Gegner in Neustadt/Orla wird dieses Vorhaben jedenfalls nicht ganz so leicht.