"Entspricht nicht dem Spielverlauf": Türkgücü hadert mit Auftaktpleite

München – Regionalliga-Absteiger Türkgücü München empfing am Montagabend den SV Erlbach. Beide Teams mussten in der Sommerpause zahlreiche Spielerabgänge kompensieren, entsprechend zerfahren kam die Partie in den ersten Minuten daher. Erlbach diktierte das Geschehen, ohne sich jedoch hochkarätige Chancen zu erspielen. Die Hausherren standen defensiv sehr stabil, nach vorne fehlte es jedoch an den entscheidenden Ideen.

Nach einer torlosen wie ereignisarmen ersten Halbzeit war es schließlich Gäste-Stürmer Florian Wiedl der in der 62. Minute das Tor des Tages erzielte. Nach einer chaotischen Szene in Türkgücüs Strafraum, samt unglücklichem Torwartspiel, landete die Kugel auf dem Kopf von Wiedl, der aus kürzester Distanz keine Probleme hatte.

Wild wurde es dann in der Schlussphase der Partie, in der Türkgücü auf den Ausgleich drängte. Obermeier flog nicht nur mit Gelb-Rot vom Platz, sondern verursachte durch seine zweite Gelbe Karte auch noch einen Handelfmeter. Doch Celani versagten die Nerven, SVE-Keeper Bösl parierte stark. In der Nachspielzeit flog Sanawar nach einer Tätlichkeit vom Platz, am Ergebnis änderte sich nichts mehr.

Die Stimmen der Trainer nach dem Spiel:

Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: »Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir die drei Punkte geholt haben. Türkgücü hat ein sehr gutes Spiel gemacht, sie haben eine super Spielanlage. Für das erste Spiel war es ein sehr gutes Bayernliga-Match: auf beiden Seiten war es sehr intensiv, mit vielen Zweikämpfen, aber auch mit guten Ballstafetten. Zwischen der zehnten und der 35. Minute haben wir uns etwas Oberwasser erarbeitet und hätten uns in dieser Phase vielleicht belohnen müssen. Zum Glück haben wir dann in der zweiten Halbzeit durch einen Standard das Tor gemacht. Am Ende mussten wir noch die ein oder andere gefährliche Situation überstehen und hatten das Glück des Tüchtigen auf unserer Seite. Kompliment an die ganze Mannschaft, hier die drei Punkte mitzunehmen ist nicht selbstverständlich.«

Slaven Skeledzic, Trainer von Türkgücü München: »Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf, wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Wir haben am Ende einen Elfmeter verschossen und haben es leider nicht geschafft, unser gutes Spiel in etwas Zählbares umzusetzen. Das ist ärgerlich. Sehr gut war, dass eine so junge Mannschaft, die zusammengewürfelt wurde und die erst seit wenigen Wochen zusammenspielt, so dominant und dynamisch gegen einen Topfavoriten in der Bayernliga wie den SV Erlbach spielt. Das macht mich stolz. Das Ergebnis passt nicht, aber die Richtung passt.«

Türkgücü München – SV Erlbach 0:1

Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Yasin Saglam, Rodriguez Fantozzi, Fernando Herodes (79. Yannis Güllüoglu), Ünal Tosun, Tunahan Reis, Jusuf Amdouni (58. Mert Güzelarslan), Mhammed Sanawar, Edis Redzic, Fatjon Celani

SV Erlbach: Enrique Bösl, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Michael Winter (63. Tobias Duxner), Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (91. Manasse Francisco), Milos Lukic (53. Levin Ramstetter), Leonhard Thiel (84. Maximilian Manghofer)

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Florian Wiedl (62.)

Gelb-Rot: Christopher Obermeier (87./SV Erlbach/)

Rot: Mhammed Sanawar (93./Türkgücü München/)

Besondere Vorkommnisse: Fatjon Celani (Türkgücü München) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Enrique Bösl (88.).