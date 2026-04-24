Entspannter Trip zum Meister

Der Klassenerhalt ist fix, jetzt können Freddy Rist und der TSV Jetzendorf entspannt nach Kempten fahren. – Foto: habschied

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf spielt in Schwabmünchen – beim schon als Meister feststehenden Tabellenführer kann er ohne Druck auftreten.

Wenn der TSV Jetzendorf am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Schwabmünchen antritt, treffen zwei Fußball-Landesligisten aufeinander, die ihre Saisonziele bereits erreicht haben. Während sich die Gastgeber seit Dienstag vorzeitig als Meister der Landesliga Südwest feiern dürfen, haben auch die Jetzendorfer den Klassenerhalt seitdem sicher. Von einer entspannten Partie geht TSV-Trainer Markus Pöllner dennoch nicht aus.

„Schwabmünchen ist absolut verdient Meister geworden“, sagt Pöllner. „Sie haben über die gesamte Saison extrem konstant gepunktet, ein überragendes Torverhältnis und waren eigentlich kaum angreifbar.“ Er erwartet auch nach der vorzeitigen Titelentscheidung keinen Spannungsabfall beim Gegner: „Das ist eine ehrgeizige Truppe, die ihre maximale Punkteausbeute holen will.“

Selbst wenn Schwabmünchen personell rotieren sollte, rechnet Pöllner mit einer anspruchsvollen Aufgabe. „Egal, wer bei ihnen auf dem Platz steht – sie haben einfach sehr viel Qualität“, so der Coach der Jetzendorfer.

Klassenerhalt ist in trockenen Tüchern

Auch der TSV Jetzendorf hat sein Ziel erreicht. Mit dem 3:0-Erfolg gegen Stätzling hatten die Jetzendorfer am vergangenen Wochenende einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Weil Niedersonthofen außerdem am Dienstag gegen Pfaffenhofen verlor, ist dem TSV der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen.

Nun haben die Jetzendorfer den Luxus, die letzten Wochen der Saison ohne Druck angehen. „Das ist natürlich ein gutes Gefühl, vor allem nach der durchwachsenen Vorbereitung und unserer angespannten Personalsituation“, erklärt Pöllner. Seit Wochen habe man teilweise nur mit zwölf oder 13 fitten Feldspielern trainiert – umso bemerkenswerter sei es, dass seine Mannschaft nie ernsthaft in Abstiegsgefahr geraten sei.

Ganz austrudeln lassen wollen die Jetzendorfer die Saison dennoch nicht. „Wir wollen schon noch den einen oder anderen Sieg holen und vielleicht auch noch ein paar Plätze gutmachen“, betont Pöllner. Ein einstelliger Tabellenplatz ist ein realistisches Ziel. Allerdings dürfte es in den kommenden Spielen auch zu Rotationen kommen. „Wir haben einige Spieler, die seit Wochen mit kleineren Wehwehchen spielen. Da werden wir schauen, dass wir kein Risiko eingehen und dem einen oder anderen auch mal eine Pause geben.“

Die Personalsituation bleibt allerdings angespannt, viel Spielraum hat Pöllner nicht. Trotzdem wollen die Jetzendorfer auch beim Meister bestehen. Pöllner: „Wir gehen mit dem nötigen Ehrgeiz ran.“