Entsetzen im Abstiegskampf: Göppingen unterliegt Neckarsulm mit 1:4

Der Start in die Begegnung verlief für den Gastgeber denkbar unglücklich. Bereits in der 8. Spielminute geriet die Coveli-Elf in Rückstand, als Cristian Gilés Sanchez für die Gäste aus Neckarsulm zum 0:1 traf. Nur wenige Minuten später schlug der Offensivakteur der Gäste erneut zu und erhöhte in der 15. Minute auf 0:2. Der Plan, gegen den direkten Tabellennachbarn früh die Kontrolle zu übernehmen, wurde durch die Kaltschnäuzigkeit der Neckersulmer Mannschaft von Spielertrainer Julian Grupp frühzeitig durchkreuzt.

Noch vor Ablauf der ersten halben Stunde verschärfte sich die Situation für den 1. Göppinger SV zusehends. In der 28. Minute baute Jan Dietrich die Führung für Türkspor Neckarsulm auf 0:3 aus. Zu den sportlichen Problemen gesellte sich kurz vor der Pause ein personeller Verlust: Filip Milisic sah in der 42. Minute die Gelb-Rote Karte. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd schien in diesem Moment in weite Ferne gerückt.

Ein Funken Hoffnung vor dem Pausenpfiff

Trotz der Unterzahl bewies der GSV Moral. In der 45. Minute gelang Gentian Lekaj der Treffer zum 1:3, was bei den Zuschauern kurzzeitig den Glauben an ein mögliches Comeback weckte. Doch die Freude währte nur kurz. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) stellte Gianluca Trianni den alten Abstand wieder her und markierte das 1:4. Dieser Treffer unmittelbar vor dem Kabinengang wirkte wie ein schwerer Wirkungstreffer für die Ambitionen des Gastgebers.

Schlussakt mit Torhüter-Heldentat

In der zweiten Halbzeit verwaltete Türkspor Neckarsulm das Ergebnis. Ein noch höheres Ergebnis verhinderte Enrico Alejandro Piu in der Schlussphase. In der vierten Minute der Nachspielzeit parierte der Göppinger Schlussmann einen Handelfmeter und bewahrte seine Mannschaft so vor einem fünften Gegentreffer.

Blick auf den drohenden Abstieg

Nach dieser Niederlage belegt der 1. Göppinger SV mit 32 Punkten den 14. Tabellenplatz und rutscht damit hinter Türkspor Neckarsulm (33 Punkte) ab. Die Gefahrenzone rückt näher, da der FSV Hollenbach punktgleich auf Rang 15 steht. In einer Liga, aus der bis zu sechs Vereine absteigen könnten, ist jeder Punktverlust fatal. Für die Coveli-Elf gilt es nun, die Wunden schnell zu heilen, denn am Samstag, 09.05.2026, um 14 Uhr wartet mit dem Auswärtsspiel beim 1. CfR Pforzheim die nächste schwere Aufgabe.