Entschlossen und effektiv – Bacher schießt Penzberg zum Sieg gegen Wacker

Manchmal überlegt man, ob man einen Termin überhaupt wahrnehmen soll. Und zur Belohnung kommt es dann völlig unverhofft. Sepp Siegert zweifelte am Vormittag, ob er den Trip nach Sendling überhaupt mitmachen soll. Schließlich war es der Tag, an dem seine Enkelin zur Erstkommunion geladen war. Aber Siegert, das FCP-Urgestein, kann nicht aus seiner Haut. Das weiß jeder weit über die Grenzen Penzbergs hinaus. Und so nahm er seine Funktion als Co-Trainer pflichtschuldig wahr, erfuhr hierfür aber auch eine Belohnung. Nach rund 40 Jahren traf er Gerhard Ray. Siegerts A-Jugend-Trainer aus Starnberger Zeiten erkannte seinen einstigen Zögling sofort, ging auf ihn zu. Ganz nebenbei endete das große Hallo einstiger Komplizen mit einem 4:1 der Penzberger beim FC Wacker München.

Die Gastgeber sind immerhin Tabellenzweiter und hatten sicher anderes im Sinn, als einen der vermeintlich bereits Geschlagenen noch einmal zu wecken. Wäre da nur nicht die Niederlage gegen Raisting am vergangenen Wochenende gewesen. Siegert wiegelt sofort ab. „Alles gut, alles im Lot.“ Das aktuelle Szenario an diesem einen Spiel aufzuhängen, wäre müßig. „Wir wollten eine saubere Rückrunde spielen, das tun wir“, stellt der 56-Jährige klar. Dass die Partie drei Stunden später als eigentlich angesetzt begann, hatte mit dem Vorrecht der Wacker-Damen sowie einem Jugendturnier auf dem Nebenplatz zu tun. „War einiges los auf der Anlage“, bemerkte Siegert. Aber wann bekommen die Gegner von Wacker schon mal den feinen Rasenplatz zu spüren? Und so nahm man die Tatsachen mit Gelassenheit. Zumal man die anfängliche Druckphase der Münchner schadlos überstand, selbst mit dem ersten Angriff in Führung ging. Samir Neziri bekam den Ball auf Außen, flankte ihn auf Dominik Bacher – 1:0. „Schulbuchmäßig“, so Siegert. Danach machte Bacher ein Zuspiel gekonnt fest, steckte auf Neziri durch – 2:0. „Sehr effektiv“, lobte Siegert. „Aber wir haben auch gut verteidigt.“

Im zweiten Abschnitt setzte Wacker ein zweites Gaspedal ein, kam nach zwei starken Paraden von FCP-Torwart Daniel Baltzer zum 1:2 durch Kapitän Nobby Bzunek. Für eine Wende reichte das nicht. Weil Marco Hiry ein starkes Spiel gegen den flinken Armando Tischer ablieferte und das Team mit Entschlossenheit zu Werke ging. So näherte sich der FCP durch Bachers zweiten Treffer dem Sieg an. Der Schütze hat Chancen auf die Torjägerkrone der Liga. Franz Fischer setzte mit einem feinen Heber und dem 4:1 den Schlusspunkt aus Penzberger Sicht.