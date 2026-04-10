Entscheidungswochen auf der Alb: Das Ringen um den Aufstieg Bezirksliga Alb: Spitzenreiter Dettingen/Glems unter Druck und ein direktes Verfolgerduell in Reutlingen. von LS · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Doelker, Pressefoto-Bildredakt

In der Bezirksliga Alb bricht mit dem 22. Spieltag die heiße Phase der Saison an, in der Träume von der Landesliga Realität werden oder die nackte Angst vor dem Abstieg die Vereine lähmt. Während an der Tabellenspitze die SGM Dettingen/Glems ihren Vorsprung verteidigen will, kämpfen im Tabellenkeller Mannschaften wie der TV Derendingen und der SV Zainingen um ihre letzte sportliche Chance. Es ist ein Sonntag der Schicksalsentscheidungen, an dem taktische Disziplin auf pure Leidenschaft trifft.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

So., 12.04.2026, 13:15 Uhr TSG Tübingen TSG Tübingen II SV Zainingen SV Zainingen 13:15 PUSH

Den Auftakt macht die Reserve der TSG Tübingen, die mit 26 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz rangiert und sich im gesicherten Mittelfeld befindet. Zu Gast ist das abgeschlagene Schlusslicht aus Zainingen, das mit lediglich 7 Punkten kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt hat. Das Hinspiel endete mit einem 1:1-Unentschieden, was den Gästen zumindest den Mut geben sollte, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen, während Tübingen einen Heimsieg fest eingeplant hat.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Genkingen Genkingen SV Pfrondorf SV Pfrondorf 15:00 PUSH

Ein klassisches Kellerduell findet in Genkingen statt. Die Hausherren belegen mit 24 Punkten den 13. Rang, dicht gefolgt vom SV Pfrondorf auf Platz 14 mit 23 Zählern. In dieser Begegnung geht es um wertvollen Boden im Kampf gegen den Abstieg. Pfrondorf brennt auf Wiedergutmachung für die deutliche 1:4-Niederlage im Hinspiel, während Genkingen mit einem Heimerfolg einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten will.

Der Tabellenführer aus Dettingen/Glems (46 Punkte) muss beim Tabellenzehnten in Upfingen (26 Punkte) antreten. Die SGM möchte ihren Fünf-Punkte-Vorsprung an der Spitze wahren, ist jedoch gewarnt: Das Hinspiel war ein torreicher Schlagabtausch, der nach einem dramatischen Spielverlauf mit 3:3 endete. Upfingen wird erneut versuchen, dem Favoriten mit physischer Präsenz Paroli zu bieten.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TV Derendingen Derendingen VfL Pfullingen VfL Pfullingen II 15:00 PUSH

In Derendingen trifft die nackte Existenzangst auf Aufstiegsambitionen. Der Tabellenvorletzte (17 Punkte) empfängt den Tabellenzweiten VfL Pfullingen II, der mit 41 Punkten der erste Jäger des Spitzenreiters ist. Dass in dieser Paarung Tore fast garantiert sind, zeigte das Hinspiel, welches Pfullingen knapp mit 4:3 für sich entschied. Derendingen benötigt jeden Punkt für das Wunder Klassenerhalt, während die Pfullinger Reserve keinen Patzer im Titelrennen zulassen darf.

Die SGM Altingen/Entringen steht mit 24 Punkten auf dem zwölften Platz unter Druck, den Vorsprung auf die Abstiegsränge zu vergrößern. Gegner ist der Tabellensiebte aus Gomaringen, der mit 29 Punkten eine solide Saison spielt. Gomaringen gewann das Hinspiel souverän mit 4:2, doch vor heimischer Kulisse wird Altingen/Entringen alles daran setzen, die Punkte für den Klassenerhalt einzufahren.

Das absolute Spitzenspiel des Spieltags steigt in Reutlingen. Hier trifft der Tabellenvierte (35 Punkte) auf den Dritten (36 Punkte). Es ist das direkte Duell um den Anschluss an den Relegationsplatz. Die SG Reutlingen hat beste Erinnerungen an das Hinspiel, als man in Tübingen in einem wahren Torfestival mit 6:4 triumphierte. Beide Mannschaften müssen auf Sieg spielen, um ihre Chancen im Aufstiegsrennen am Leben zu erhalten.

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Ofterdingen Ofterdingen TSV Sickenhausen Sickenhausen 15:00 PUSH

Der TSV Ofterdingen (Platz 8, 28 Punkte) fordert den TSV Sickenhausen heraus, der mit 33 Punkten auf Rang fünf lauert. Sickenhausen hat nach der 0:4-Heimniederlage aus dem Hinspiel eine gewaltige Rechnung offen. Für die Gäste geht es darum, nach dem jüngsten Abrutschen in der Tabelle wieder Stabilität zu finden, während Ofterdingen mit einem Erfolg den Anschluss an das obere Drittel festigen möchte.

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr SV Walddorf SV Walddorf TSV Hirschau TSV Hirschau 15:30 PUSH