Entscheidungstag im Tabellenkeller

Während an der Tabellenspitze längst alle Entscheidungen gefallen sind, steht der Saisonabschluss in der Verbandsliga Nord ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Sowohl der FSV Dörnberg und die TSG Sandershausen als auch der SV Neuhof und die SG Eiterfeld/Leimbach kämpfen noch um den direkten Ligaverbleib oder den Relegationsplatz. In den übrigen Begegnungen geht es lediglich um einen versöhnlichen Saisonabschluss.