Entscheidungsspiele: Verband und Kreis gehen unterschiedliche Wege

Wenn am Wochenende auch im Amateurfußball wieder der Meisterschaftsspielbetrieb startet, müssen Spieler, Trainer und Vereinsfunktionäre eine Änderung der Durchführungsbestimmungen im Hinterkopf behalten, die erst gegen Ende der Saison größere Bedeutung bekommt. In den Spielklassen im Zuständigkeitsbereich des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) wird es künftig keine Entscheidungsspiele mehr geben, sondern es wird wieder der direkte Vergleich den Ausschlag geben, wenn Teams im Auf- und Abstiegskampf nach dem letzten Spieltag punktgleich sein sollten. Der Fußballkreis Grevenbroich/Neuss macht allerdings nicht mit, er hält an den Entscheidungsspielen fest.

Auch wenn noch eine kleine formale Hürde genommen werden und der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) bei seinem Verbandstag am 30. August die Änderung seiner Spielordnung rückwirkend zum 1. Juli beschließen muss, verkündete Wolfgang Jades als Vorsitzender des FVN-Fußballauschusses die Novelle kürzlich bei einer Arbeitstagung seines Heimatfußballkreises Moers. Ab 2023 hatte der Verband das Experiment mit den Entscheidungsspielen für zwei Spielzeiten gemacht, sich nun aber für einen Abbruch entschieden. Sollten zwei oder mehrere Mannschaften innerhalb einer Liga im Kampf um einen Aufstiegs- oder Nichtabstiegsplatz punktgleich sein, gibt es keine zusätzlichen Spiele mehr, um eine Entscheidung herbeizuführen. Auch das Torverhältnis spielt keine Rolle, ausschlaggebend wird wieder der direkte Vergleich sein. Entscheidungsspiele wird es nur noch geben, wenn Vereine bei diesem Vergleich punkt- und torgleich sein sollten.

Hintergrund der FVN-Entscheidung ist, dass offenbar nicht nur viele betroffene Vereine, sondern auch Funktionäre klagten, dass die Praxis mit den Entscheidungsspielen zu einer erheblichen Verlängerung der Saison führte. Auch Holger Tripp, Mitglied des Verbands-Fußballausschusses und unter anderem Staffelleiter der Oberliga, hatte sich für eine Rückkehr zum direkten Vergleich ausgesprochen. „Dann hätten die Vereine auch mehr Planungssicherheit, weil sie wüssten, dass fällige Relegationsrunden direkt nach der Saison starten könnten“, sagte er. Damit spricht er Trainer Jesco Neumann aus der Seele, für den es mit der Holzheimer SG im letztlich erfolgreichen Aufstiegskampf der Landesliga auch bis zum Schluss im Raum stand, Entscheidungsspiele bestreiten zu müssen. „Ich weiß gar nicht, ob wir hätten antreten können. Schließlich war unsere Mannschaftsfahrt nach Mallorca schon gebucht“, sagt Neumann mit einem Lachen und fügt dann ernst hinzu: „Ich finde den direkten Vergleich fair. Wenn man in zwei Spielen schlechter war, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die andere Mannschaft besser ist. So weiß man dann auch direkt, wo man dran ist.“