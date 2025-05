Entscheidungsspiele live: Vier Teams kämpfen um den Niederrheinpokal

Kreispokal Grevenbroich-Neuss: Jüchen hat schon gefeiert, Uedesheim und Holzheim hoffen noch

Für den FC Sterkrade geht es im Finale weniger um den Titel, was suspekt klingt. Der Aufsteiger ist Vorletzter in der Bezirksliga, Gruppe 5, und braucht vielmehr Selbstvertrauen für sein extrem wichtiges Heimspiel gegen Blau-Weiß Dingden II am kommenden Sonntag. Mit einem Sieg in der Liga ist der Klassenerhalt wieder wahrscheinlich. Der SCO ist Tabellendritter und damit auch im Pokalfinale der klare Favorit.