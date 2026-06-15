Entscheidungsspiele: Dieses Trio feierte den Bezirksliga-Aufstieg Die letzten drei Bezirksliga-Aufsteiger stehen fest. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der TuS Jöllenbeck ist wieder Bezirksligist. – Foto: TuS Jöllenbeck

Die Pflichtspielsaison 2025/26 im westfälischen Seniorenbereich ist seit Sonntag (14. Juni) Geschichte: Neben dem Finale der Relegation zur Landesliga, das der TuS Lipperreihe für sich entscheiden konnte, standen gestern die drei Rückspiele der kreisübergreifenden Entscheidungsspiele im Mittelpunkte. Diese drei Team feierten am Schluss den Aufstieg in die Bezirksliga.

Kreisliga A Bielefeld: TuS Jöllenbeck Der TuS Jöllenbeck, Vizemeister der Kreisliga A Bielefeld, hat sich mit 2:2 von TuRa Elsen, dem Vizemeister der Paderborner A-Liga, getrennt und somit den knappen Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigt. Vor einer Woche hatten die „Jürmker“ ein 1:0 in Elsen errungen und waren am Sonntag in der Pole Position. Die war allerdings nach einer halben Stunde dahin, als Elsens Torjäger Maximilian Kaiser zur Führung getroffen und in Addition ausgeglichen hatte. Doch Jöllenbeck brauchte nicht lange um den Rückschlag zu verdauen – im Gegenteil. Nur drei Minuten später sorgte Lennart Koch für die schnelle Antwort. Und direkt nach Wiederanpfiff gelang der Doppelschlag und Linus Steinsiek staubte zum 2:1 ab und drehte binnen weniger Sekunden die Partie.

Spannend wurde die Schlussphase dennoch, denn wieder war es Maximilian Kaiser, der eine Viertelstunde vor Schluss zum 2:2 einköpfte und TuRa wieder Leben einhauchte. Die Paderborner brauchten nur noch einen Treffer zur Verlängerung, doch der sollte nicht mehr fallen. Für Jöllenbeck ist es der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga. In den vergangenen Jahren wechselte man zwischen der Staffel 1 und 2. Elsen verpasste den direkten Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Bezirksliga, wo man zuletzt zwischen 2019 und 2022 spielte. Kreisliga A2 Dortmund: Hörder SC Zwölf Jahre nach der letzten Bezirksliga-Saison ist der Hörder SC zurück auf der überkreislichen Bühne. Nach einem 3:1-Sieg im Hinspiel setzte sich der HSC gestern mit 4:3 gegen Eintracht Erle durch. Dabei sah es im Dortmunder Süden zwischenzeitlich richtig knapp aus.

Hörde lag zwar nach einer guten halben Stunde dank eines Doppelpacks von Ayman Zerkaoui (3./32.) in Führung, doch die Gäste aus Gelsenkirchen bewiesen Moral und begannen fünf Minuten vor der Halbzeit eine Aufholjagd, die am Ende aber nicht belohnt werden sollte. Alexander Herm (40.) und Christopher Rausch (45.) sorgten noch vor der Pause für den Ausgleich, ehe Elisei Becali Baicu in der 57. Minuten den Spielstand auf den Kopf stelle. Erle brauchte nur noch einen Treffer um auch nach Hin- und Rückspiel auszugleichen, doch am Ende zog Hörde die Partie wieder an sich. Bilal Lamtalsi (73.) sorgte für den großen Dämpfer, Lennart Hangebruch (83.) machte in der Schlussphase alles klar. Für Eintracht Erle endete die Saison wieder einmal bitter in der Relegation. Bereits in der Vorsaison scheiterte man in den Aufstiegsspielen dramatisch an RW Unna. In dieser Saison träumte Erle lange von der Meisterschaft, musste kurz vor Schluss aber Preußen Sutum den Vortritt lassen. Spielertrainer Sebastian Freyni kündigte in der „WAZ“ an, es ab Sommer wieder zu versuchen. „Wir haben trotzdem wieder eine super Saison gespielt. Und wenn wir ehrlich sind, muss man auch gestehen, dass viele unserer jungen Spieler noch nicht so weit sind, dass sie noch zu grün hinter den Ohren sind.“

Der Hörder SC steigt nach dem 4:3 gegen Eintracht Erle in die Bezirksliga auf. – Foto: Hörder SC

Kreisliga A Siegen-Wittgenstein: SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden Die über 120 Kilometer lange Anreise nach Lünen-Alstedde hat sich für die SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden gelohnt: Ein 2:2 gegen BW Alstedde reichte den Siegerländern, um den Zwei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel zu verteidigen. Vor einer Woche hatte die Spielgemeinschaft bis zum Anbruch der Nachspielzeit mit 4:0 geführt. Erst durch einen späten Doppelschlag kam es überhaupt zu der Situation, dass der Meister der Kreisliga A2 Unna-Hamm überhaupt noch Chancen für ein Comeback hatte. Und dieses Comeback deutete sich nach einer Viertelstunde an, als Luca Frenzel für das 1:0 sorgte und BWA auf einen Treffer heranbrachte. Doch nach einer halben Stunde verwandelte Alexander Völkel einen Strafstoß und stellte den alten Abstand wiederher. Schon im Hinspiel hatte er drei Treffer erzielt, davon zwei vom Punkt aus. Für die vermeintliche Vorentscheidung sorgte schließlich Andre Klein in der 67. Minute mit dem 2:1 für die SG W/W/W, doch nur wenige Augenblicke später spielten die Gäste nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl. In der 78. Minute glichen die Lüner ebenfalls vom Punkt durch Nico Stork aus und machten daraufhin nochmal richtig Druck, doch Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden verteidigte – in Abwesenheit ihres Cheftrainers Christoph Spies, der auf einer Kreuzfahrt in Norwegen weilt, das Spiel aber per Stream verfolgen konnte – leidenschaftlich und ließ nach Abpfiff die Korken knallen. Für die Spielgemeinschaft ist es der direkte Durchmarsch aus der B-Kreisliga. In der abgelaufenen Spielzeit war man an 24 Spieltagen stets Tabellenführer, im entscheidenden Saisonfinale stürmte aber der FC Eiserfeld vorbei. Aufstiegsheld und spielender Co-Trainer Sebastian Völkel sagte nach Abpfiff der „Westfalenpost“: „Da haben wir vor der Saison nicht mit gerechnet und ich habe schon gesagt, dass es schwer ist, gerade die richtigen Worte zu finden. Es ist mein Geburtsverein. Wo ich wohne, wo ich aufgewachsen bin und es bedeutet uns sehr viel. Da hingen viele Emotionen dran. Die Jungs haben ihr Leben und ihr Herz auf dem Platz gelassen. Das werde ich niemals vergessen. Das Ding widmen wir oben unserem Betreuer Karl-Heinz, der verstorben ist.“