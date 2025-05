Entscheidungsspiele bei den Junioren und Abschiede in der Kreisliga

📈 Platz 5 in der Rückrundentabelle

🔥 Platz 1 in der Formkurve der Liga

💪🏼 8 Spiele in Folge ohne Niederlage

Was für eine Entwicklung unserer neu gegründeten Zwoiden! Nach Abpfiff wurde der Saisonabschluss natürlich noch gemeinsam gefeiert – mit bester Stimmung und großem Teamzusammenhalt. 🤍🖤

Ein RIESENGROßES DANKESCHÖN geht an unseren Coach Danny – der Fels in der Brandung! Mit Ruhe, Struktur und Herzblut hast du dieses Team in die Spur gebracht. Danke auch an unseren Co-Trainer Philipp „Hansi“ Hansen, der seit Ostern dabei ist und mit seiner Art eine echte Bereicherung fürs Team geworden ist! 🙌🏼

Doch leider heißt’s auch: Time to say goodbye! 💔

Wir verabschieden uns von fünf Spielerinnen:

👉🏻 Anna „Speedy“ Burk – startet ein duales Studium & wird leider seltener im Ländle sein.

👉🏻 Lisa Zinnow – unsere starke Torfrau zieht’s nach Neuseeland. Alles Gute für dein neues Kapitel!

👉🏻 Frida Jaisle – unser Küken widmet sich künftig intensiver dem Judo.

👉🏻 Vanessa Servo – muss aus gesundheitlichen Gründen pausieren, bleibt uns aber im Teamumfeld erhalten.

👉🏻 Jasi Schweizer – wechselt im Sommer zur SGM Oppenweiler/Sulzbach. Deine Tränen zeigen, wie schwer dir der Abschied fällt. Die Tür zurück steht dir immer offen!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Villingendorf (Kreisliga A1 Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Rundenabschuss 2025 - Am heutigen letzten Heimspieltag und Rundenabschluss verabschieden wir unsere langjährigen Spieler: Titus Bauer, Lukas Bauer, Matthias Scherdi, Antonino Sciammacca, Marius Elter und Valentin Bantle.

+++

VfL Gerstetten (Kreisliga B4 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Die Saison neigt sich dem Ende zu - was man schon einmal vermelden kann ist, dass unser Trainergespann weiter zusammen arbeiten wird. H. Fronmüller, A.Seibold, K.Perfetto, sowie P. Gründemann arbeiten weiterhin Hand in Hand. Aktuell besteht noch eine Minichance den direkten Aufstieg in die A-Klasse, nach der Neuaufstellung der Abt.Fußball, zu schaffen, wenn nicht geht es zum Relegationsspiel auf den Schießberg in Giengen. Gespielt werden würde am 14.06., um 16 Uhr.

Der VfL geht nächstes Jahr mit drei Torspielern in die Saison 26/27. Angeführt von unserem Capitano L. Fronmüller. Der dieses Jahr in den Pflichtspielen lediglich 4x den Ball aus dem Netz holen musste. Zudem bleibt F. Michelchen, sowie L.Weise mit an Bord.

+++

Fußballbezirk Franken

Das teilt der Bezirk mit:

Die meisten Entscheidungen bei den A-, B- und C-Junioren sind gefallen. In einem Entscheidungsspiel der Zweitplatzierten der Leistungsstaffeln werden in diesen Altersklassen die Aufsteiger in die Regionenstaffel Nord 1 ermittelt.



Es handelt sich dabei um folgende Aufstiegsspiele:



A-Junioren

Samstag 31.05.25 – 16 Uhr: SGM Neckarwestheim / Talheim - SGM TSV Dünsbach/Blaufelden/Gerabronn/Billingsbach I



B-Junioren

Sonntag 01.06.25 – 11 Uhr: TSV Crailsheim - FC Union Heilbronn U16 II



C-Junioren

Samstag 31.05.25 – 13 Uhr: SV Heilbronn am Leinbach I - SGM Spfr Schwäbisch Hall/SSV Schwäbisch Hall



Außerdem wird es am kommenden Samstag ein Entscheidungsspiel um die Bezirksmeisterschaft der D-Junioren geben:

Samstag 31.05.25 – 11 Uhr: SGM TG Forchtenberg 1 / Kickers Mittleres Kochertal - VfR Heilbronn 96/18 II



Die Spiele finden alle beim erst genannten Verein statt

+++

