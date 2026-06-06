Entscheidungsspiel vor 1.550 Fans: Nächster Bezirksliga-Aufsteiger fix Die vorletzte A-Liga-Meisterfrage in Westfalen ist beantwortet! von red · Heute, 22:37 Uhr · 0 Leser

Die SG Herdringen/Müschede ist Meister der Kreisliga A Arnsberg. – Foto: David Zimmer

Der vorletzte westfälische A-Liga-Meister der Saison 2025/26 (Entscheidung in Lemgo fällt am Sonntag) wurde am heutigen Nachmittag (6. Juni) in Sundern gekürt. Am letzten Spieltag der Kreisliga A Arnsberg hatte die SG Herdringen/Müschede im Showdown mit dem Tabellenführer SV Affeln durch einen fulminaten 5:1-Heimsieg auf 70 Punkte gleichgezogen und so ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft erzwungen.

Heute, 16:00 Uhr SG Herdringen/Müschede SG Herdringen/Müschede SV Affeln 28 SV Affeln 28 3 0 Sehenswerte Kulisse: 1.550 Zuschauer im Röhrtalstadion in Sundern. – Foto: David Zimmer So stand im Röhrtalstadion, dem eigentlichen Wohnzimmer des Landesligisten TuS Sundern, plötzlich noch einmal alles auf dem Spiel. Damit hätten wohl noch die wenigsten gerechnet, denn am 20. Spieltag hatte Herbstmeister Affeln noch sieben Punkte Vorsprung auf die Spielgemeinschaft und war bis zum ominösen letzten Spieltag seit 19 Partien ungeschlagen. 1.550 Zuschauer hatten sich auf dem Weg nach Sundern gemacht, beide Teams setzten einige Fanbusse ein und sorgten somit für eine tolle Kulisse zum Abschluss einer spannenden A-Liga-Saison.

>>> zur Fotostrecke von David Zimmer (HombruchHopping) Am Ende siegte wieder die spielstarke SG Herdringen/Müschede, die in der regulären Saison mit 136 geschossen Toren einen Arnsberger A-Liga-Rekord brechen konnte: Mit 3:0 setzte sich die Mannschaft des erst 26 Jahre alten Cheftrainers Max Hartmann durch und feierte somit den ersten Bezirksliga-Aufstieg in der Geschichte der SG. Taulant Asani schaltete fünf Minuten vor der Halbzeitpause am schnellsten, köpfte sich an Affelns Keeper Dennis Schaaf vorbei und musste ins verwaiste Gehäuse nur noch zur insgesamt verdienten Führung einschieben (39.).

Max Hartmann kann sein Glück kaum fassen. – Foto: David Zimmer

Nach Wiederanpfiff dauerte es nicht lange als die Bezirksliga-Träume der „SGHM“ zum Greifen nah waren: Finn Holin brachte einen Ball von der rechten Seite in den Strafraum, am zweiten Pfosten lauerte Lars Thörner, der vor einer Woche mit zwei Treffern einen erheblichen Anteil am Zustandekommen dieses Entscheidungsspiels hatte, und sorgte mit dem 2:0 für kollektiven Jubel in Rot (52.). Für die endgültige Entscheidung sorgte schließlich Linus Coerschulte, der in der 85. Minute nach einem sehenswerten Solo von Brandon Lee Blawat seinen 41. Saisontreffer und das 3:0 erzielte. Nach Abpfiff von Referee Nikolai Mester gab es bei Spielern, Verantwortlichen und Fans kein Halten mehr.

Nach dem Abpfiff liegen sich Trainer Max Hartmann und Bruder Tim Hartmann in den Armen. – Foto: David Zimmer

„Ich kann das alles noch gar nicht verarbeiten. Nach dem 3:0 ist unglaublich viel Druck abgefallen, weil wir in den vergangenen Wochen jedes Spiel gewinnen mussten. Dass wir tatsächlich noch Meister geworden und aufgestiegen sind, werde ich vermutlich erst am ersten Bezirksliga-Spieltag realisieren. Für uns ist das der pure Wahnsinn. Affeln hat auch eine überragende Saison gespielt, aber wir waren an diesem Tag das Quäntchen besser und das hat zum Glück gereicht“, sagte ein überglücklicher Max Hartmann dem Sauerlandsport-Portal „match-day.de“. Die Spielgemeinschaft wurde 2019 gegründet, als der SV Herdringen und der TuS Müschede gemeinsam aus der Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“, abstiegen. Seitdem war mit Herdringen/Müschede nie wirklich als Titelkandidat zu rechnen – bis zur Saison 25/26.