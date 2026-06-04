 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Entscheidungsspiel ist ein mögliches Szenario in Oberhausen

Kreisliga A Oberhausen/Bottrop: Unter Umständen könnte es zwischen dem 1. FC Hirschkamp und der Spvgg. Sterkrade-Nord II zu einem Entscheidungsspiel um die Meisterschaft kommen.

von Linus Bien · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
So könnte der 1. FC Hirschkamp noch aufsteigen.
So könnte der 1. FC Hirschkamp noch aufsteigen. – Foto: Cindy Jahn

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Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Mit der Spvgg. Sterkrade-Nord II, dem SC Buschhausen und dem 1. FC Hirschkamp kämpfen gleich drei Mannschaften noch um den Titel in der Kreisliga A Oberhausen/Bottrop und damit um das Ticket in die Bezirksliga. Gewinnt Spitzenreiter Sterkrade, so steigen sie in jedem Fall auf. Auch der direkte Vergleich gegen Buschhausen – im Falle eines Unentschiedens und eines Buschhausen-Siegs – würde Sterkrade-Nord reichen, um aufzusteigen. Buschhausen steigt also nur dann auf, wenn Sterkrade verliert und Buschhausen gleichzeitig einen Sieg holt.

Richtig interessant wird es, wenn Buschhausen nicht gewinnt, Sterkrade verliert und der 1. FC Hirschkamp einen Dreier holt. Dann würde es nämlich zu einem Entscheidungsspiel zwischen Sterkrade-Nord II und Hirschkamp kommen, denn der direkte Vergleich beider Teams ist ausgeglichen. Das wäre der einzige und wohl mit Abstand spektakulärste Weg, den der 1. FC in Richtung Bezirksliga nehmen kann. Das sind die Gegner der Aufstiegskandidaten am 34. Spieltag!

>>> Die Tabelle der Kreisliga A Oberhausen/Bottrop

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Das ist der 34. Spieltag:

So., 07.06.2026, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
13:15

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
15:30

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
15:00

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So sieht die Tabelle vor dem letzten Spieltag aus:

1. Spvgg Sterkrade-Nord II 31 25-2-4 103:36 77
2. SC Buschhausen 1912 31 23-6-2 115:31 75
3. 1. FC Hirschkamp (Auf) 31 23-5-3 124:38 74
4. FC Welheim (Auf) 31 21-5-5 93:54 68
5. TSV Safakspor Oberhausen 31 16-5-10 80:66 53
6. VfR 08 Oberhausen 31 16-4-11 74:64 52
7. DJK Arminia Klosterhardt II 31 13-4-14 74:61 43
8. Glück-Auf Sterkrade 31 13-4-14 85:69 43
9. SV Adler Osterfeld 31 12-7-12 89:93 43
10. Blau-Weiß Fuhlenbrock 31 12-5-14 85:87 41
11. FC Welheim II (Auf) 32 10-7-15 81:111 37
12. FC Sterkrade 72 (Ab) 31 10-6-15 72:93 36
13. TB Oberhausen 1889 (Auf) 31 9-4-18 69:93 31
14. SV Sarajevo Oberhausen 31 8-3-20 69:104 27
15. BV Osterfeld 1919 31 7-4-20 59:128 25
16. SC Buschhausen 1912 II 31 2-7-22 43:109 13
17. VfR 08 Oberhausen II (Auf) 31 2-6-23 48:126 12
18. Sportfreunde Königshardt II zg. 0 0-0-0 0:0 0

>>> Hier kommt ihr zum Spielplan der Kreisliga A Oberhausen/Bottrop