Entscheidungsspiel ist ein mögliches Szenario in Oberhausen

Mit der Spvgg. Sterkrade-Nord II, dem SC Buschhausen und dem 1. FC Hirschkamp kämpfen gleich drei Mannschaften noch um den Titel in der Kreisliga A Oberhausen/Bottrop und damit um das Ticket in die Bezirksliga. Gewinnt Spitzenreiter Sterkrade, so steigen sie in jedem Fall auf. Auch der direkte Vergleich gegen Buschhausen – im Falle eines Unentschiedens und eines Buschhausen-Siegs – würde Sterkrade-Nord reichen, um aufzusteigen. Buschhausen steigt also nur dann auf, wenn Sterkrade verliert und Buschhausen gleichzeitig einen Sieg holt.
Richtig interessant wird es, wenn Buschhausen nicht gewinnt, Sterkrade verliert und der 1. FC Hirschkamp einen Dreier holt. Dann würde es nämlich zu einem Entscheidungsspiel zwischen Sterkrade-Nord II und Hirschkamp kommen, denn der direkte Vergleich beider Teams ist ausgeglichen. Das wäre der einzige und wohl mit Abstand spektakulärste Weg, den der 1. FC in Richtung Bezirksliga nehmen kann. Das sind die Gegner der Aufstiegskandidaten am 34. Spieltag!
1. Spvgg Sterkrade-Nord II 31 25-2-4 103:36 77
2. SC Buschhausen 1912 31 23-6-2 115:31 75
3. 1. FC Hirschkamp (Auf) 31 23-5-3 124:38 74
4. FC Welheim (Auf) 31 21-5-5 93:54 68
5. TSV Safakspor Oberhausen 31 16-5-10 80:66 53
6. VfR 08 Oberhausen 31 16-4-11 74:64 52
7. DJK Arminia Klosterhardt II 31 13-4-14 74:61 43
8. Glück-Auf Sterkrade 31 13-4-14 85:69 43
9. SV Adler Osterfeld 31 12-7-12 89:93 43
10. Blau-Weiß Fuhlenbrock 31 12-5-14 85:87 41
11. FC Welheim II (Auf) 32 10-7-15 81:111 37
12. FC Sterkrade 72 (Ab) 31 10-6-15 72:93 36
13. TB Oberhausen 1889 (Auf) 31 9-4-18 69:93 31
14. SV Sarajevo Oberhausen 31 8-3-20 69:104 27
15. BV Osterfeld 1919 31 7-4-20 59:128 25
16. SC Buschhausen 1912 II 31 2-7-22 43:109 13
17. VfR 08 Oberhausen II (Auf) 31 2-6-23 48:126 12
18. Sportfreunde Königshardt II zg. 0 0-0-0 0:0 0