Entscheidungsspiel ist ein mögliches Szenario in Oberhausen

So könnte der 1. FC Hirschkamp noch aufsteigen. – Foto: Cindy Jahn

Mit der Spvgg. Sterkrade-Nord II, dem SC Buschhausen und dem 1. FC Hirschkamp kämpfen gleich drei Mannschaften noch um den Titel in der Kreisliga A Oberhausen/Bottrop und damit um das Ticket in die Bezirksliga. Gewinnt Spitzenreiter Sterkrade, so steigen sie in jedem Fall auf. Auch der direkte Vergleich gegen Buschhausen – im Falle eines Unentschiedens und eines Buschhausen-Siegs – würde Sterkrade-Nord reichen, um aufzusteigen. Buschhausen steigt also nur dann auf, wenn Sterkrade verliert und Buschhausen gleichzeitig einen Sieg holt.

Richtig interessant wird es, wenn Buschhausen nicht gewinnt, Sterkrade verliert und der 1. FC Hirschkamp einen Dreier holt. Dann würde es nämlich zu einem Entscheidungsspiel zwischen Sterkrade-Nord II und Hirschkamp kommen, denn der direkte Vergleich beider Teams ist ausgeglichen. Das wäre der einzige und wohl mit Abstand spektakulärste Weg, den der 1. FC in Richtung Bezirksliga nehmen kann. Das sind die Gegner der Aufstiegskandidaten am 34. Spieltag!