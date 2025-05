In den Regensburger Fußballligen sind alle Meister gekürt – bis auf einen. In der A-Klasse 1 steht die Entscheidung über den Titelträger noch aus, da der FC Rosenhof-Wolfskofen und die SG Mötzing/Sünching II hier nach 26 Spieltagen punktgleich ins Ziel gegangen sind. Der direkte Vergleich findet im Spielkreis ja erst ab der Kreisliga Beachtung. Deshalb muss nun ein Entscheidungsspiel darüber bestimmen, welches der beiden Teams als Meister in die Kreisklasse aufsteigt und welches in die Relegation muss. Ausgetragen wird die Partie am heutigen Mittwochabend um 18.30 Uhr auf dem Sportgelände des TV Geisling. FuPa berichtet live.

Zum großen Meisterschafts-Showdown zwischen Rosenhof und Mötzing/Sünching II kam es erst am vergangenen Wochenende in Mötzing. Eine enge Partie mit zwei späten Toren endete 2:2-Unentschieden. Entscheidung damit vertagt! Rund 400 Zuschauer waren da, ähnlich viele dürften es heute Abend werden. Ohnehin lieferten sich die beiden Mannschaften in dieser A-Klassen-Saison ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins. Letztendlich brachten es beide auf 67 Punkte und auf 21 Siege bei nur vier Unentschieden und einer Niederlage.









In Sachen Torgefahr konnte niemand dem FC Rosenhof das Wasser reichen. 109 Tore in 26 Spielen sind mehr als beeindruckend. Die stabilste Defensive der Liga stellte wiederum die SG mit 23 Gegentoren. Ein Unterschied sticht ins Auge: Während sich bei Mötzing/Sünching II die Tore auf viele Schultern verteilen, sorgen auf Rosenhofer Seite vor allem zwei Unterschiedsspieler für Zählbares. Und zwar Nico Oertel (33 Saisontore) und Spielertrainer Maximilian Gruber (28). Neben den beiden Top-Torjägern scort auch Lukas Leikam fleißig. Im Vorfeld der Partie lassen beide Vereine verlauten, dass sie natürlich gewinnen und Meister werden wollen. Aber auch, dass beide Teams den Sprung in die Kreisklasse verdient hätten.



Mit diesem Entscheidungsspiel um den Meistertitel in der A-Klasse 1 startet die Relegation 2025 im Fußballkreis Regensburg. Daneben kommt es noch zu einem weiteren Entscheidungsspiel innerhalb einer Liga. In der Kreisklasse 2 fechten Fortuna II/Bosna Regensburg und Bernhardswald um Platz 11, den letzten direkten Nicht-Abstiegsplatz. Das Spiel findet erst nächsten Mittwoch, 21. Mai, statt.



Die Paarung Lengfeld II/Velburg II gegen Töging II um den elften Platz in der A-Klasse wird indes nicht angesetzt. Grund ist, dass der SV Töging im Direktduell letzten Samstag (1:1) vier statt der erlaubten drei Spieler aus der ersten Mannschaft einsetzte. Daher wird das Spiel für Lengfeld II/Velburg II gewertet, das somit die Klasse direkt hält. Töging II muss in die Abstiegs-Relegation.