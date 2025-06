Entscheidungen vertagt: Hochspannung in beiden Landesliga-Staffeln

Auf der Zielgeraden hat der SV Eintracht Emseloh (in blau) den 1. FC Zeitz an der Spitze der Landesliga Süd überholt. – Foto: Steffen Poppendicker

Schon im viertletzten Saisonspiel hatte der VfB Merseburg in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Landesliga Süd perfekt gemacht, in der (inzwischen eingestampften) Landesliga Mitte hatte sich der CFC Germania ebenfalls vorzeitig den Titel gesichert. In dieser Saison allerdings steht vor dem Saisonfinale noch kein Verbandsliga-Aufsteiger fest.

Havelwinkel Warnau nimmt Vorsprung mit in das Saisonfinale In beiden Staffeln der LOTTO-Landesliga muss der letzte Spieltag im Fernduell die Entscheidung bringen. In der Nord-Staffel hat aktuell der SSV Havelwinkel Warnau die Nase vorn. Mit dem 2:2-Unentschieden im Gipfeltreffen vor Riesenkulisse beim FSV Saxonia Tangermünde verpassten die Warnauer zwar die vorzeitige Meisterschaft, nahmen sich mit dem Remis allerdings einen Punkt Vorsprung mit in die letzte Runde.

Zu dieser begrüßt der SSV Havelwinkel am 14. Juni den TuS Schwarz-Weiß Bismark. Verfolger FSV Saxonia Tangermünde, der selbst zum Osterburger FC reist, muss auf eine Bismarker Überraschung hoffen und braucht selbst zwingend drei Punkte.