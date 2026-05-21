Entscheidungen um Auf-und Abstieg

Der SSV Pachten (grün) muss gegen den SVG Altenwald in die Landesliga-Relegation – Foto: Rebecca Pawlak

Eine Mannschaft kämpft mit einem positiven Torverhältnis gegen den Abstieg, Das und andere merkwürdige und spannende Gegebenheiten vor dem letzten Spieltag.

Geislautern ist aufgestiegen und Bischmisheim muss noch die Heimaufgabe Riegelsberg lösen, um das lukrative Relegationsspiel zu erreichen. Der Drittletzte aus Kleinblittersdorf hofft dann mit dem FV Bischmisheim auf eine erfolgreiche Relegation.

Meister und Vize stehen fest. Auch die Relegationsrunde des FSV Jägersburg ist terminiert. Im Abstiegskampf ist Bliesmengen-Bolchen aufgrund einer katastrophalen Heimbilanz (1-6-9) auf dem 16. Tabellenplatz gelandet und wird ihn auch nicht mehr verlassen können. Da aber der FV Diefflen sich aus dem Keller der Oberliga geschossen hat und (hoffentlich) nicht mehr absteigt, dürfen sich die Mengener mit dem FSV Jägersburg durch die Relegationsrunde zittern.

Im Abstiegskampf beschäftigen sich die Beteiligten drei Fragen: Steigt Bliesmengen-Bolchen aus der Schöder-Liga ab? Schafft der Vizemeister den Aufstieg? Meldet Borussia Neunkirchen eine Mannschaft für die Verbandsliga? Da diese Fragen zur Zeit noch nicht beantwortet werden können, dürfen sich die SG Saubach und sogar der Drittletzte aus Nohfelden-Wolfersweiler noch mehr oder weniger berechtigte Hoffnungen machen.

Weil die ersten Vier es am letzten Spieltag unter sich ausmachen, ist im Titelrennen noch alles offen. Spitzenreiter Freisen genügt gegen den Dritten Ottweiler-Steinbach ein Punkt zur Meisterschaft. Genauso hat es Primstal selbst in der Hand, mit einem Unentschieden zumindest die Relegation zu erreichen. Gewinnen sie in Lebach, bietet sich sogar noch die Chance mit Freisen gleichzuziehen und ein Entscheidungsspiel zu erzwingen, vorausgesetzt Ottweiler-Steinbach schlägt den Spitzenreiter auf dem eigenen Platz.

Landesliga Nord:

Der FC Kutzhof muss am letzten Spieltag zu Hause gegen den Tabellenvierten aus Holz-Wahlschied drei Punkte holen und hat Platz Zwei sicher. Patzen sie aber, ist Uchtelfangen wieder im Geschäft.

Der Dreizehnte (derzeit der FV Eppelborn II) bleibt drin, wenn Saubach nicht absteigt und der Vizemeister gegen die SG Hangard (Vizemeister der Landesliga Ost) gewinnt.

Landesliga Ost:

Oben ist alles klar: Reiskirchen ist Meister und Hangard geht ins Entscheidungsspiel. Unten ist dagegen nichts geklärt: Die letzten Vier können allesamt noch direkt absteigen oder sich im letzten Moment noch retten. Absteigen werden zwei direkt. Der Drittletzte ist von der SVG Hangard und deren Erfolg abhängig.

Weil der Letzte aus Altstadt den direkten Vergleich gegen Drittletzten aus Ormesheim gewonnen hat (2:4,4:1) und nur drei Punkte schlechter steht, ist für den SVA mit einem Sieg in St. Ingbert sogar noch Platz 14 drin. Der Vorletzte aus Kirkel steht vor der schweren Aufgabe, beim Meister in Reiskirchen gewinnen zu müssen, um von einem direkten Abstiegsplatz wegzukommen. Bliesmengen-Bolchen II ist auf Platz 13 deshalb noch nicht aus dem Schneider, weil Kirkel und Ormesheim sie noch abfangen könnten (der direkte Vergleich wurde gegen beide verloren). Also muss man gegen Altheim gewinnen und alle Probleme sind gelöst.

Landesliga Süd:

Großrosseln steigt auf und Altenwald als Vizemeister muss gegen den SSV Pachten ran. Im Tabellenkeller hat sich Altenkessel mit drei Punkten von Bliesransbach und Eschringen abgesetzt. Sollte Eschringen in Großrosseln und Bliesransbach in Walpershofen nicht gewinnen, ist der SCA gesichert. Weil Eschringen den direkten Vergleich mit den punktgleichen Bliesransbachern verloren hat (2:1,2:5), muss der Letzte beim Meister einen Punkt holen um vom letzten Platz noch wegzukommen. Gelingt das nicht, ist Bliesransbach vom Erfolg der Altenwalder gegen Pachten abhängig.

Landesliga West:

Auch hier ist oben alles klar: Die FSG Bous kehrt in die Verbandsliga zurück und Pachten muss in die Relegation. Im Tabellenkeller stehen drei Absteiger fest. Auf Platz 13 dann etwas, was man auch nicht alle Tage zu sehen bekommt. Hier stehen die SF Rehlingen-Fremersdorf mit einem positiven Torverhältnis (67:65) und sind trotzdem akut abstiegsgefährdet. Allerdings haben sie es noch selbst in der Hand, von diesem Wackelplatz herunterzukommen. Das letzte Spiel heißt nämlich SF Bachem-Rimlingen gegen SF Rehlingen-Fremersdorf. Gewinnt Rehlingen, ist Bachem Viertletzter und müsste auf Pachten hoffen. Bei jedem anderen Ergebnis ereilt die Rehlinger dieses zweifelhafte Vergnügen. Wahlen-Niederlosheim, das punktgleich mit Bachem-Rimlingen auf Platz 11 liegt, kann aufgrund des besseren direkten Vergleichs nicht mehr absteigen.