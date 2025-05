Entscheidungen sind gefallen

TSV Wabern II – SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach 1:1

In einem eher zähen Heimspiel brachte Dennis Neumann die Waberner in der 34. Minute in Führung. Bis dahin hatten die Gastgeber Mühe, ihren gewohnten Rhythmus zu finden, wie Trainer Mario Bringmann einräumte: „Bis auf Torhüter Lukas Martin erreichte keiner Normalform – der Punktgewinn für Englis ist mehr als verdient. Solche Spiele wird es immer mal wieder geben, aus dem die Mannschaft lernen kann." Tatsächlich rochierte Englis in der zweiten Halbzeit offensiver, und Danny Sobocik nutzte in der 80. Minute seine Chance zum Ausgleich.

SG Ungedanken/Mandern – TuSpo Guxhagen 0:3

TuSpo Guxhagen, im Niemandsland der Tabelle, sicherte sich mit einem späten Doppelschlag den Auswärtserfolg. Leonard Finke traf in der 52. Minute zum 1:0, ehe Mika Weissenborn in der 80. Minute erhöhte. Den endgültigen Knock-out setzte Simon Tümmler in der Nachspielzeit (90.).

SG Asterode/Christerode/Olberode – TSV Besse 3:2

Die SG Asterode/Christerode/Olberode zeigte einen beherzten Kampfgeist gegen den Vierten aus Besse. Nach frühem Rückstand durch Philipp Nißalla (28.) und Moritz Schüßler (32.) drehte Lukas John mit zwei Treffern in den Minuten 79 und 81 die Partie. Den Siegestreffer zum 3:2 verwandelte Fabian Rönneper per Foulelfmeter in der 87. Minute. Besse-Trainer Fabian Reitze: „ Die erste Halbzeit verdient mit 2:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir es zu locker angehen lassen, da es bei uns um nichts mehr ging. Asteorde wurde immer besser und wir vergaben zwei gute Konter. Nach dem Anschlusstreffer lag das Momentum beim Heimteam. Ich bin mir der Art und Weise wie unser Team die zweite Halbzeit angegangen ist, total unzufrieden

FC Domstadt Fritzlar – SG Ohetal/Frielendorf 6:2

Fritzlar dominierte von Beginn an und setzte die Gäste früh unter Druck: Bereits in der 3. Minute brachte Mouhamad Safiya die Hausherren in Führung. Nachdem SG-Torjäger Jannik Wendel in der 30. Minute zum 1:1 ausgeglichen hatte, schlug Safiya nur drei Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 zurück. Kurz vor der Pause sorgte Zakaria El Haryry (42.) für die Vorentscheidung.

Trainer Muhammed Gülsen zeigte sich mit dem Auftreten seiner Mannschaft zufrieden, räumte jedoch Fehler im Mittelfeld ein: „Wir sind von Anfang an gut ins Spiel gekommen und haben uns schnell in Führung gebracht. Danach haben wir leider die Kontrolle übers Zentrum verloren und hatten etwa 20 Minuten eine Unruhe im Spiel drin. Wir konnten dann im letzten Drittel weniger Brücken aufbauen.“

Nach dem Seitenwechsel nahm Fritzlar taktische Anpassungen vor, die sich ab sofort auszahlen sollten: Nico Langhans (48.), Gökhan Topsakal (63.) und El Haryry (73.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, Luca Baum traf zwischenzeitlich für Ohetal/Frielendorf zum 4:2.

Abseits der Tore mahnte Gülsen auch das faire Miteinander an: „Ergänzend muss ich sagen, dass ich die Nicklichkeiten bei einem klaren Spielstand für unnötig gehalten habe. Wir alle lieben diesen Sport und tun ihn aus Leidenschaft. Respekt und Offenheit gegenüber dem Mitmenschen. Dies gilt für beide Seiten der Parteienh und sollte gerade im Amateurfußball für Außenstehende wie Familie, Freunde und Kinder gelebt werden!“

SG Kirchberg/Lohne/Haddamar – SG Brunslar/Wolfershausen 1:2

Brunslar/Wolfershausen ging in der 47. Minute durch Sören Lange in Führung und legte durch Robin Krug (59.) nach. Zwar konnte Lars Draude in der 66. Minute noch einmal verkürzen, doch den Aufstiegs-Relegationsplatz hat sich die Gästeelf Brunslar/Wolfershausen mit diesem Sieg vorhzeitig gesichert.

SG Fuldalöwen/Beisetal – TSV 1926 Mengsberg II 7:2

Ein Spektakel im Beisetal: Felix Franke erzielte früh seine beiden Tore (10., 25.), Jonas Zilch traf in Minute 14 zum 2:0. Mengsberg verkürzte durch Josh Vauth (35.), doch Zilch erhöhte vor der Pause noch auf 4:1 (44.). In Durchgang zwei traf Vauth erneut (60.), jedoch machte wiederzum Zilch per Doppelpack (60., 75.) und Tobias Franke (88.) den Kantersieg für Fuldalöwen/Beisetal perfekt. Trainer Robert Fink zeigte sich zufrieden: „Ein verdienter Sieg, hätte noch höher ausfallen können – die Tore waren schön herausgespielt.“

SC Edermünde – SG Antrefftal/Wasenberg 12:0

Der SC Edermünde feierte einen Kantersieg: Felix Mertsch traf bereits in der ersten Minute, ehe Jonathan Mertsch (10., 17., 30., 44.) und Maximilian Siebert (12.), Julian Bachmann (43.) und Nilklas Andraess (23.) in der ersten Halbzeit sowie in der zweiten Halbzeit Tristan Krah (61.), Leroy Bawuah (67.), Jeremy Abel (68.) und noch einmal Bawuah per Elfmeter (75.) nachlegten. SC-Coach Christian Keppel zollte dem Gegner Respekt: „Riesen Respekt, dass Antrefftal fair und sauber zu Ende gespielt hat.“