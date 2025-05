Entscheidungen anderer kosten Fischeln Punkte

Nicht nur verschlechtert, sondern dramatisch zugespitzt hat, hat sich in der Landesiga 1 die Lage für den VfR Krefeld-Fischeln. Einfluss darauf hatte er allerdings nicht. Aber der Reihe nach: Sonntag geht es zur SG Unterrath. Das nicht nur ohne den am vergangenen Sonntag mit Gelb-Rot vom Platz geflogenen Mats Platen, sondern auch Fynn Ziemes wird wegen seiner fünften gelben Karte fehlen. So stehen Trainer Josef Cherfi vom ursprünglichen Kader noch genau zwölf Feldspieler und zwei Keeper zur Verfügung. Da muss dann natürlich mit Akteuren aus der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga A im Mittelfeld platziert ist, aufgestockt werden.

Was ist außerdem noch passiert? Der kurz vor dem Abstieg stehende 1. FC Viersen hat seine Mannschaft zurückgezogen, weshalb alle dessen Spiele aus der Wertung genommen wurden. Also drei Zähler weniger auf dem VfR-Konto. Aber gleich vier bei Kontrahent VSF Amern, was sich auf den ersten Blick gut anfühlt. Aber weit gefehlt. Da die Fischelner am vorletzten Spieltag die Viersener erwartet hätten und nun spielfrei sind, kann die Konkurrenz fleißig punkten. Ferner wurde der 1:0-Erfolg von DV Solingen am 13. April gegen den Cronenberger SC von der Spruchkammer mit drei Punkten und 2:0 Toren für den CSC gewertet. In der Tabelle ist das Urteil noch nicht berücksichtigt, weil die Solinger noch eine Einspruchsfrist haben. Bleibt es aber dabei, wofür alles spricht, rückten die Cronenberger den Fischelnern um einen Punkt auf die Pelle.

Bei den Unterrathern hat es Trainer Deniz Aktag geschafft, aus einem ziemlich neu zusammengestellten Kader wieder eine schlagkräftige Truppe, die aktuell Achter ist, zu formen. Auch die Rückkehr von Zissis Alexandris zum Oberligisten Ratingen 04/19 wurde gut kompensiert. Vor allen Dingen die stattlichen 58 erzielten Tore verteilen sich auf viele Akteure, was das Team schwer ausrechenbar macht.