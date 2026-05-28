Entscheidungen an der Tabellenspitze? Schönhausen unter Druck

Der VfB Ottersleben (in weiß) könnte sich unter Umständen schon zum Meister krönen, der SV Preußen Schönhausen könnte - wenn alles gegen ihn läuft - bereits absteigen. – Foto: Frank Möller

An der Tabellenspitze der LOTTO-Landesliga Nord könnten die Fragen nach Platz eins und zwei bereits am Wochenende beantwortet werden. Im Tabellenkeller steht der SV Preußen Schönhausen besonders unter Druck. Der Blick auf alle Begegnungen des 27. Spieltags.

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Zum Duell der Tabellennachbarn empfängt der fünfplatzierte Oscherslebener SC am Freitagabend den Rangsechsten von Union Schönebeck. In der Hinrunde gelang den Schönebeckern ein spektakulärer 9:2-Erfolg. Kann sich der OSC dafür revanchieren?

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr SV 08 Baalberge Baalberge SSV 80 Gardelegen Gardelegen 14:00 live PUSH

Der SV 08 Baalberge steht in der LOTTO-Landesliga Nord aktuell auf dem ungewissen 13. Tabellenplatz. Sollte der 1. FC Lok Stendal die Oberliga halten, würde dieser zum Relegationsrang werden. Sollten die Stendaler absteigen, wäre es ein direkter Abstiegsplatz. Entsprechend hätten die Blau-Weißen dringend Punkte nötig. Die Aufgabe gegen den SSV 80 Gardelegen wird allerdings mehr als schwer. Die Westaltmärker brauchen voraussichtlich einen Sieg, um die Titelfrage noch offen zu halten. Wenn die Gardeleger am Samstag mehr Punkte einfahren als der SV 09 Staßfurt in Bismark, hätten sie Platz zwei (ebenfalls ein möglicher Relegationsrang) bereits sicher.

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II SV Stahl Thale Thale 15:00 PUSH

Nach dem Zwischenhoch von zuletzt fünf Partien ohne Niederlage (davon vier Siege) kann der SV Stahl Thale beruhigter ins Saisonfinale gehen. Dagegen wurde es für den SV Fortuna Magdeburg II, der zwei Punkte hinter der Stahl-Elf steht, nach zuletzt fünf Spielen in Folge ohne Sieg noch einmal kribblig. Wer entscheidet das direkte Duell für sich?

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD 15:00 PUSH

Eines ist bei allen Rechenspielen sicher: Wenn der SV Arminia Magdeburg seinen 13. Tabellenplatz verteidigt, wäre ein weiteres Landesliga-Jahr die Folge. Drei Punkte beträgt aktuell der Vorsprung nach unten. Können die Arminen am Sonnabend drei Bonuszähler einfahren? Die jüngste Bilanz macht wenig Hoffnung: Die bisherigen vier Pflichtspiele gegen den FSV Saxonia Tangermünde gingen allesamt verloren.

Als Achter und Neunter stehen der Osterburger FC und der FSV Grün-Weiß Ilsenburg vor dem Treffen am Samstag direkt nebeneinander im Tableau. Auf dem Konto klafft allerdings eine Lücke: Während der OFC mit 37 Zählern längst im sicheren Hafen ist, sind die Ilsenburger mit siebten Punkten weniger noch nicht im Ziel. Können sie das womöglich am Sonnabend ändern?

Macht der VfB Ottersleben schon am Sonnabend die Meisterschaft perfekt? In eigener Hand jedenfalls hat es die Elf von Oliver Malchau (noch) nicht. Sollte der SSV 80 Gardelegen aber in Baalberge nicht über ein Remis hinauskommen, so würden sich die Ottersleber mit einem Auswärtssieg beim Schlusslicht SV Irxleben bereits zum Aufsteiger krönen.

Sa., 30.05.2026, 15:00 Uhr SV Preußen Schönhausen Schönhausen Ummendorfer SV Ummendorf 15:00 PUSH

Vier Spieltage vor dem Saisonende steht der SV Preußen Schönhausen gehörig unter Druck. Vor dem Heimspiel gegen den Ummendorfer SV beträgt der Rückstand auf den 14. Rang bereits fünf Punkte, bis zum rettender Ufer dagegen sind es sogar acht Zähler. Wenn alles gegen die Preußen läuft, könnten sie schon am Sonnabend als zweiter Absteiger neben dem SV Irxleben feststehen.