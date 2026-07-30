Entscheidung vom Punkt: Horchheimer Pokalaus gegen Neuhausen

Horchheim. Die Revanche ist den Fußballern der TuS Neuhausen geglückt. Wenn diese im Derby der Bezirksligisten auch ebenso knapp ausfiel wie die Finalniederlage bei der Wormser Stadtmeisterschaft vor wenigen Tagen: Zum Auftakt der Pflichtspielsaison setzte sich die TuS in der zweiten Runde des Südwest-Pokals beim SV Horchheim mit 5:4 (0:1, 1:1) nach Elfmeterschießen durch.
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Vor rund 300 Fans erweckten die Gäste den Eindruck, als könnten sie frühzeitig die Weichen für den Sprung in die dritte Pokalrunde stellen. Die Spielanteile und das Chancenplus lagen klar bei der Mannschaft um Trainer Marco Stark, auch wenn er sich mit seinem Team erst spät in der ersten Halbzeit über das Tor von Noel Rausch freuen durfte. Nach einem feinen Spielzug verwertete er, völlig freistehend, am zweiten Pfosten – 0:1 (45.+3). Nach Wiederbeginn sahen die Fans ein typisches kampfbetontes Pokalderby mit mehreren Nickligkeiten. Der SVH drängte vehement auf den Ausgleich und belohnte sich nach einem Eckstoß durch Malte Rheinheimers per Abstauber ebenfalls spät – 1:1 (90.+6).
In der Verlängerung lieferten sich beide Mannschaften, die jeweils insgesamt zweimal die Torumrandung anvisierten, den erwarteten Schlagabtausch. Den überstanden die Neuhausener auch in zehnminütiger Unterzahl (Alexander Folk wegen Ballwegschlagens/103.). Im Elfmeterschießen trafen für Horchheim Christian Seibert, Lars Freese und Malte Rheinheimer. Für Neuhausen trafen Fabio Schmidt, Furkan Öztekin, Mikheili Kopaliani und Alexander Folk. TuS-Keeper Sven Junkert hielt zwei Mal glänzend gegen Oguzhan Levent und Luca Putzer.
„In der zweiten Halbzeit haben es die Jungs mit mehr Engagement und Tempo gut gemacht und hätten sich in der Verlängerung weiter belohnen müssen“, sagte SVH-Trainer Sebastian Schulz. Sein Gegenüber Stark meinte: „Ein dickes Lob an die Moral, den Zusammenhalt und den Kampfgeist der Jungs, vor allem in der Verlängerung“.
SVH: Hechler – Ferlemann (76. Schultealbert), Mirschberger, Seibert, Levent – Maurer (76. Vardaxis) – Rheinheimer, Adun Aigbedion (55. Braun), Gagliardi (113. Schneider), Voll (66. Putzer) – Artan (66. Freese).
TuS: Junkert – Kouam Tatchim, Kilic, Himmel (90.+2 Mayrer), Selzer (82. Kopaliani) – Lenhardt – Rausch (68. Leonhardt/95. Neumann), Schmidt, Bach (82. Öztekin), Kurt (90.+2 Folk) – Bernhardt.