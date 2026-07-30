Entscheidung vom Punkt: Horchheimer Pokalaus gegen Neuhausen

In der Verlängerung lieferten sich beide Mannschaften, die jeweils insgesamt zweimal die Torumrandung anvisierten, den erwarteten Schlagabtausch. Den überstanden die Neuhausener auch in zehnminütiger Unterzahl (Alexander Folk wegen Ballwegschlagens/103.). Im Elfmeterschießen trafen für Horchheim Christian Seibert, Lars Freese und Malte Rheinheimer. Für Neuhausen trafen Fabio Schmidt, Furkan Öztekin, Mikheili Kopaliani und Alexander Folk. TuS-Keeper Sven Junkert hielt zwei Mal glänzend gegen Oguzhan Levent und Luca Putzer.

„In der zweiten Halbzeit haben es die Jungs mit mehr Engagement und Tempo gut gemacht und hätten sich in der Verlängerung weiter belohnen müssen“, sagte SVH-Trainer Sebastian Schulz. Sein Gegenüber Stark meinte: „Ein dickes Lob an die Moral, den Zusammenhalt und den Kampfgeist der Jungs, vor allem in der Verlängerung“.

SVH: Hechler – Ferlemann (76. Schultealbert), Mirschberger, Seibert, Levent – Maurer (76. Vardaxis) – Rheinheimer, Adun Aigbedion (55. Braun), Gagliardi (113. Schneider), Voll (66. Putzer) – Artan (66. Freese).