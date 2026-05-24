Entscheidung vertagt: TSV Höchst patzt gegen Georgenhausen

Kaum ein Durchkommen gab es für Kevin Seiler (Mitte) und den TSV Höchst gegen die KSG Georgenhausen um Karan Jay Misra (KSG Georgenhausen). – Foto: Joaquin Ferreira

Dieburg-Odenwald. In der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald ist die Entscheidung um die Meisterschaft auf den letzten Spieltag vertagt, weil Tabellenführer TSV Höchst gegen die KSG Georgenhausen nicht über ein 1:1 Remis hinauskam. Durch das Remis sicherte sich Georgenhausen dagegen den Klassenerhalt. Da nützte der TSG Bad König/Zell der umkämpfte 5:4-Heimsieg gegen Viktoria Urberach nur wenig. Vielmehr müssen die Odenwälder in die Abstiegsrelegation. Der Tabellenzweite TSG Steinbach setzte sich mit 3:1 gegen Schlusslicht Lengfeld durch und Hassia Dieburg, als Tabellendritter mit noch theoretischen Chancen auf Platz zwei, kam gegen den FV Eppertshausen zu einem deutlichen 4:0 Heimsieg. Viktoria Kleestadt gab ihr Spiel beim TV Fränkisch-Crumbach kampflos ab.

Für die Meisterschaftsfeier war in Höchst alles angerichtet. Nur die Gäste aus Georgenhausen machten da nicht mit. Höchst hatte mehr Spielanteile und war optisch überlegen. Es fehlte aber die erforderliche Konsequenz vor dem gegnerischen Tor. Allerdings stand die Abwehr der Gäste gut und ließ kaum etwas zu. Auf der anderen Seite setzte Georgenhausen immer wieder Nadelstiche. Einer davon führte auch zum 0:1 durch Krichbaum (43.). Nach der Pause setzten die Odenwälder alles daran, die Partie zu drehen. Doch das Gästetor war wie vernagelt. Schließlich war es Seiler (62.), der zum Remis traf. Bis zum Abpfiff mühte sich der Tabellenführer dann vergeblich, mit einem weiteren Tor für ein Happy End zu sorgen. Das gab es aber für Georgenhausen, das mit dem Remis den Klassenerhalt perfekt gemacht hat.