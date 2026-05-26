Entscheidung vertagt: FC Erzingen verliert Gipfeltreffen von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 18:41 Uhr · 0 Leser

Das Gipfeltreffen zwischen dem FC Erzingen und der Spvgg. Wutöschingen war bis zum Schlusspfiff umkämpft. | Foto: Patrick Seeger

In der Fußball-Kreisliga A Ost erleidet Spitzenreiter FC Erzingen gegen Verfolger Spvgg. Wutöschingen einen Rückschlag. Der TuS Kleines Wiesental vergibt in der West-Staffel seinen ersten Matchball.