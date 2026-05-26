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Entscheidung vertagt: FC Erzingen verliert Gipfeltreffen
In der Fußball-Kreisliga A Ost erleidet Spitzenreiter FC Erzingen gegen Verfolger Spvgg. Wutöschingen einen Rückschlag. Der TuS Kleines Wiesental vergibt in der West-Staffel seinen ersten Matchball.
In der Oststaffel zog Primus FC Erzingen im Spitzenspiel gegen die Spvgg. Wutöschingen mit 3:4 den Kürzeren. Zudem kassierte der FCE drei Feldverweise, was in der Schlussphase der Saison eine womöglich entscheidende Schwächung darstellt. Denis Kocur und Yunus Ilhan sahen die Ampelkarte, Dominik Czerepak, der von einem Gegenspieler am Kragen gepackt worden war, sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte.