Entscheidung um Erdinger Meister-Cup 2026 gefallen

Am 24. Juni 2026 sollte in Gaimersheim das jährlich stattfindete Turnier der bayerischen Meister stattfinden. Aufgrund der Hitze musste der ERDINGER Meister-Cup 2026 jedoch abgesagt werden. Nun gibt es eine Entscheidung.
Der ERDINGER Meister-Cup 2026 kann in diesem Jahr in Bayern endgültig nicht stattfinden. Nach der hitzebedingten Absage am ursprünglich geplanten Turnierwochenende hat der Bayerische Fußball-Verband in enger Abstimmung mit den Vereinen mögliche Alternativtermine geprüft. Viele Meisterteams sind allerdings bereits wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet oder stehen kurz davor. Deshalb lässt sich das Turnier nicht mehr in dem Rahmen nachholen, der den Mannschaften und dem ERDINGER Meister-Cup gerecht würde.
„Natürlich hätten wir den ERDINGER Meister-Cup sehr gerne auch in diesem Jahr wieder mit den bayerischen Meisterteams gefeiert. Mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison lässt sich ein Turnier dieser Größe jedoch nicht einfach nachholen. Umso wichtiger ist uns, den Teams zumindest ein Dankeschön zukommen zu lassen“, so Philipp Herold, Gesamtleitung
Marketing bei der Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu.
Jeder angemeldete Verein erhält ein ERDINGER 3-Liter-Exclusiv Glas sowie jeweils einen Kasten ERDINGER Weißbier mit feiner Hefe, ERDINGER Brauhaus Helles und ERDINGER Brauhaus Helles Alkoholfrei.
Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes dazu: „Die angemeldeten Vereine haben sich auf den ERDINGER Meister-Cup gefreut und hätten diesen besonderen Saisonabschluss gerne gemeinsam erlebt. Dass ERDINGER ihnen trotz der Absage eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lässt, ist eine schöne Geste und zeigt die enge Verbindung der Brauerei zum bayerischen Amateurfußball.“