Entscheidung um Erdinger Meister-Cup 2026 gefallen

Der ERDINGER Meister-Cup wird im Jahr 2026 nicht stattfinden. – Foto: Langer / ERDINGER Weißbr

Am 24. Juni 2026 sollte in Gaimersheim das jährlich stattfindete Turnier der bayerischen Meister stattfinden. Aufgrund der Hitze musste der ERDINGER Meister-Cup 2026 jedoch abgesagt werden. Nun gibt es eine Entscheidung.

Der ERDINGER Meister-Cup 2026 kann in diesem Jahr in Bayern endgültig nicht stattfinden. Nach der hitzebedingten Absage am ursprünglich geplanten Turnierwochenende hat der Bayerische Fußball-Verband in enger Abstimmung mit den Vereinen mögliche Alternativtermine geprüft. Viele Meisterteams sind allerdings bereits wieder in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet oder stehen kurz davor. Deshalb lässt sich das Turnier nicht mehr in dem Rahmen nachholen, der den Mannschaften und dem ERDINGER Meister-Cup gerecht würde.

„Natürlich hätten wir den ERDINGER Meister-Cup sehr gerne auch in diesem Jahr wieder mit den bayerischen Meisterteams gefeiert. Mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison lässt sich ein Turnier dieser Größe jedoch nicht einfach nachholen. Umso wichtiger ist uns, den Teams zumindest ein Dankeschön zukommen zu lassen“, so Philipp Herold, Gesamtleitung

Marketing bei der Privatbrauerei ERDINGER Weißbräu.