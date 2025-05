Entscheidung um die Relegation

In dem Duell zwischen SC St. Tönis 1911/20 II und SV Uedesheim geht es jeweils um die Endplatzierung beider Vereine. Der SC rettete sich mit sieben Zählern aus den vergangenen fünf Partien und steht aktuell auf Platz Elf. Sowohl Rang Zehn, als auch Rang Zwölf sind noch möglich für St. Tönis. Um zu klettern muss jedoch ein Dreier gegen Uedesheim her. Die Uedesheimer gewannen die vergangenen drei Spiele und haben sich somit schon mal einen einstelligen Tabellenplatz erspielt. Nur das bessere Torverhältnis hebt den SV vom CSV ab. Mit einem Erfolg könnte Uedesheim sich den achten Rang sichern.

Die Sportfreunde Neuwerk festigten mit einem Sieg am vergangenen Spieltag den fünften Rang. Von dem können sie nicht mehr verdrängt werden. Doch auch der Vierte liegt in weiter Ferne. Das Torverhältnis der Dormagener liegt bei +32, während die Neuwerker nur +25 vorweisen können. Es müsste Großes passieren in beiden Spielen, damit sich da noch etwas ändert. Der Gegner SVG Neuss-Weissenberg würde mit einem Sieg am 1.FC Grevenbroich-Süd, der alle Partien schon hinter sich hat, vorbeiziehen und die Saison auf dem sechsten Platz beenden.

Duell um Rang Zehn, Willich sagt auf Wiedersehen