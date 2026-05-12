Entscheidung um den Aufstieg in die Bundesliga!

Am Samstag, den 16.05.2026, um 19:00 Uhr spielt der Karlsruher SC Futsal gegen den PCF Mülheim in der Relegation um den Aufstieg in die Bundesliga!
Damit sie ihren Traum verwirklichen können, brauchen sie jede Unterstützung aus der Fächerstadt!
Kommt vorbei und feuert unseren KSC an!
Karlsruher SC Futsal - PCF Mülheim
Wann?:
16.05.2026, 19:00 Uhr
Wo?:
Emil-Arheit-Halle
Bruchwaldstraße 76
76229 Karlsruhe-Grötzingen
(Bushaltestelle KA-Grötzingen Emil-Arheit-Halle)
Eintritt?:
5,- €
Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben freien Eintritt