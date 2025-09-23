Entscheidung über Patrick Glöckner beim TSV 1860 München gefallen

Bleibt er oder geht er? Der TSV 1860 München hat sich bei Patrick Glöckner festgelegt und damit vorerst die Trainerfrage nach der Wiesn-Packung geklärt.

23. September, 11:25 Uhr: Die Mannschaft des TSV 1860 München ist an die Grünwalder Straße zurückgekehrt und startet nach der kurzen Laufeinheit ins Training. Nach dem Hickhack am Morgen gilt die Konzentration jetzt dem Sportlichen – mit Patrick Glöckner. Dass Glöckner zur Disposition stand, beweisen auch Änderungen am Trainingsplan . Zunächst hieß es: Geheimtraining, dann öffentliches Training um 10:30 Uhr, um dann wieder alles rückgängig zu machen. Tatsächlich begann das Training gegen 11 Uhr mit einer kurzen Laufeinheit.

23. September, 11:15 Uhr: Nun herrscht Gewissheit. Um kurz nach 11 Uhr betrat Patrick Glöckner den Rasen an der Grünwalder Straße. Davor begrüßte der 1860-Trainer eine Handvoll Fans. Zielstrebiger Schritt und eine klare Ansage: „Jetzt gilt es, zu arbeiten.“

Die Trainerfrage galt beim TSV 1860 München nach der Wiesn-Schmach als ungeklärt. Kaum Informationen gelangten nach außen. Spätestens als die Mannschaft zum Laufen in die Isarauen aufbrach und seine Co-Trainer das Training ohne Glöckner aufbauten, wurde in Giesing heftig über eine Entlassung des 48-Jährigen spekuliert.

Vor Spiel gegen Erzgebirge Aue: Patrick Glöckner bleibt Trainer des TSV 1860 München

23. September, 11:00 Uhr: München – 1:1 gegen Stuttgart II, 3:2 gegen Havelse, 1:2 gegen Rostock und jetzt das 1:5 gegen die TSG Hoffenheim. Die Euphorie beim TSV 1860 München ist vorerst verflogen. Nach dem Desaster zum Wiesn-Start war deshalb auch die Frage offen, ob Patrick Glöckner Trainer der Löwen bleibt. Inzwischen ist gewiss: Der Löwen-Trainer darf das Training heute leiten und damit auch gegen Erzgebirge Aue am Samstag auf der Trainerbank sitzen. (mbu/btfm)