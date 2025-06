Entscheidung über den letzten Absteiger aus der Kreisliga A steht an

Von „zwei grundverschiedenen Halbzeiten“ spricht Mario Kurth, der Trainer des SV Eggingen, im Rückblick: „Wir sind eher passiv gestartet, aber trotzdem in Führung gegangen. Stetten war in der ersten Halbzeit überlegen und hat das Spiel gemacht und konnte verdient ausgleichen. In der zweiten Halbzeit haben wir zwar früh das 1:2 kassiert, sind aber Mitte der Halbzeit besser aufgekommen, haben zehn Minuten vor Schluss das 2:2 erzielt und hatten sogar Chancen zum 3:2.“

Andreas Schatz vom TuS Stetten II sah es ähnlich: „Wir waren die ersten siebzig Minuten am Drücker, Eggingen die letzten zwanzig Minuten.“ Im Rückspiel am Samstag, 17 Uhr, wird Schatz aus privaten Gründen fehlen; er ist zu einer Hochzeit geladen und wird am Spielfeldrand von Cotrainer Patrick Ofenheusle vertreten. „Die Aussage, dass wir ein Tor mehr als der Gegner schießen müssen, hat Bestand“, so der Coach. „Und da wir zuhause spielen, bin ich guter Dinge.“