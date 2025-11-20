Entscheidung über abgebrochenes Spiel getroffen

Die B-Liga-Partie zwischen Siegfried Materborn II und der SG Kessel/Ho-Ha werden zwei Gästespieler noch etwas länger in Erinnerung behalten. Knapp eine Stunde war gespielt, als Kessels Torhüter Christian Auclair und Abwehrspieler Kilian Spans mit den Köpfen zusammenprallten. Anschließend hatten sich dramatische Szenen in der Siegfried-Kampfbahn abgespielt.

Auclair stand blutüberströmt auf dem Platz, Spans hatte kurzzeitig sogar das Bewusstsein verloren. Als beide mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden, hatte Schiedsrichter Henrik Artz das Spiel bereits abgebrochen – beim Stand von 3:0 für Materborn. Inzwischen hat Staffelleiter Gilbert Wehmen nach Rücksprache mit beiden Klubs entschieden, dass die Partie mit 2:0 für Siegfried Materborn II gewertet wird.

Die Erklärung für das „geklaute“ Tor: Regeltechnisch handelt es sich um eine Neuansetzung, auf die die SG Kessel/Ho-Ha verzichtet. Deshalb also das am grünen Tisch handelsübliche Ergebnis, das noch in dieser Woche im „DFBnet“ eingetragen wird. Die SG Kessel/Ho-Ha bleibt mit 36 Punkten Spitzenreiter, Siegfried Materborn II rückt mit jetzt 21 Zählern bis auf Rang fünf vor.

Gute Nachrichten gibt’s derweil aus dem Krankenlager. Christian Auclair hatte bereits am Sonntagabend wieder nach Hause fahren können, nachdem seine Risswunde am Ohr behandelt worden war. Youngster Kilian Spans durfte das Krankenhaus am Montagabend wieder verlassen. Er hatte Glück im Unglück und muss keine gesundheitlichen Langzeitfolgen befürchten, doch ein Zahnarztbesuch ist in den nächsten Tagen unumgänglich.

Beim für Freitag geplanten Mannschaftsabend ist der 18-Jährige schon wieder dabei. „Für eine Suppe und ein Bier wird’s schon reichen“, scherzt sein Trainer Thomas von Kuczkowski. Ob die beiden Pechvögel schon im Spitzenspiel gegen Germania Wemb (Sonntag, 30. November, 15 Uhr) wieder auf dem Platz stehen, ist noch offen. „Das ist aber auch nebensächlich. Wir sind alle froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, so von Kuczkowski.