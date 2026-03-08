Entscheidung schon vor der Pause: Hagen/Uthlede gewinnt in Etelsen Drei Tore binnen elf Minuten geben den Ausschlag von FuPa Lüneburg · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Der TSV Etelsen hat auch das zweite Heimspiel nach der Winterpause verloren. Der FC Hagen/Uthlede schaffte im Schlosspark bereits im ersten Abschnitt klare Verhältnisse.

Die Gäste nutzten dabei eiskalt die sich anbietenden Gelegenheiten. Ein Doppelschlag von Marcel Meyer sowie Shaun Minns stellte die Weichen frühzeitig auf Auswärtssieg (18./19.). Zehn Minuten später bekamen sie auch noch einen Handelfmeter zugesprochen, den Deik Ehmann souverän zum 0:3 verwandelte. Etelsen besaß ebenfalls aussichtsreiche Möglichkeiten, wusste diese aber nicht zu nutzen. Erst in der 71. Minute gelang Timo Schöning das Anschlusstor. Wirkliche Spannung kam dennoch nicht mehr auf.