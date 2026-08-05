Entscheidung pro Profifußball: Althaus verlässt den TSV 1860 – Maier und Reinthaler kein Thema

Samuel Althaus (re.) verlässt den TSV 1860 München und wird künftig nicht mehr im Trikot der Löwen auflaufen. – Foto: Marc Marasescu

Jetzt ist es offiziell: Samuel Althaus verlässt den TSV 1860 München. Auf Instagram verabschiedet sich das Eigengewächs emotional von den Löwen.

Althaus wechselte bereits in der U15 vom FC Augsburg an die Grünwalder Straße 114 und durchlief seitdem sämtliche Nachwuchsmannschaften. In der vergangenen Saison feierte der Mittelfeldspieler sein Debüt in der 3. Liga und entwickelte sich unter Markus Kauczinski schnell zum Stammspieler. Im Spiel gegen den FC Ingolstadt erzielte Althaus zudem sein erstes Profitor im Trikot des TSV 1860.

Die Anzeichen haben sich in den vergangenen Tagen verdichtet, jetzt ist es offiziell: Sechzig-Talent Samuel Althaus verlässt den TSV 1860 München . In einem emotionalen Instagrampost verabschiedete sich der 20-Jährige von den Löwen.

Nach dem Sturz in die Regionalliga endet seine Zeit bei den Löwen nun. „Leider konnte der Zwangsabstieg nicht verhindert werden und ich habe mich dazu entschieden, weiter Profifußball spielen zu wollen und den Verein zu verlassen“, schreibt Althaus auf seinem Instagram-Kanal.

Auch an die Fans richtet der 20-Jährige emotionale Worte: „Egal wo ich war, im Stadion, in der Stadt, am Trainingsgelände oder auch im Zug, ich habe so viel Liebe und Zuspruch von euch bekommen, und dafür werde ich euch immer dankbar sein.“ Zudem kündigt Althaus an: „Ich werde euch bald wieder im Grünwalder als Zuschauer besuchen und wünsche 1860 München das Allerbeste für die Zukunft und hoffe, dass der Verein bald wieder dort ist, wo er hingehört.“

Nach Informationen von Absolut Sechzig schließt sich das Eigengewächs dem Zweitliga-Absteiger Preußen Münster an. Als mögliche Ablösesumme werden rund 150.000 Euro gehandelt – Geld, das an die weiterhin im vorläufigen Insolvenzverfahren befindliche KGaA fließen würde.

Althaus ist nicht das erste Talent, das die Löwen in diesem Sommer verlieren. Bereits zuvor verließen mit Xaver Kiefersauer, Sean Dulic und Clemens Lipmann mehrere Eigengewächse den Verein in Richtung höherklassiger Klubs. Für Althaus beginnt damit das nächste Kapitel seiner Karriere – nach intensiven Jahren an der Grünwalder Straße.

Noch haben die Löwen Zeit, ihren Kader bis zum Ende der Transferperiode zu verstärken. Nach Informationen von Absolut Sechzig sind die vereinslosen Max Reinthaler und Philipp Maier derzeit allerdings keine Kandidaten beim TSV 1860 München. Weitere Neuzugänge sind geplant, in dieser Woche wird sich auf dem Transfermarkt allerdings nichts mehr tun.