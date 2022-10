„Entscheidung nicht endgültig“ – Stefan Lex lässt Karriereende offen Kapitän bei den Löwen

München – Stefan Lex knöpft in dieser Saison an seine starke Leistung aus der Rückrunde letztes Jahr an. Der 32-Jährige hat jetzt schon sechs Scorerpunkte in neun Spielen in der Liga gesammelt und stand – wenn fit – immer in der Startelf. Außerdem bestritt der Offensivspieler jedes Pflichtspiel als Kapitän – lediglich bei zwei Spielen wurde er durch Tim Rieder vertreten, da Lex mit Oberschenkelproblemen pausieren musste.

Eigentlich wollte Lex nach dieser Saison seine Karriere beenden, jetzt ist das aber nicht mehr so sicher. „Wir schauen jetzt einfach mal, wie es läuft. Wir wollen die Entscheidung noch nicht endgültig machen, aber jetzt muss ich selber schauen, dass ich gesund bin und bleibe. Dann schauen wir mal, wie die restliche Saison läuft und ob der Trainer mich am Ende noch brauchen kann“, sagte der Löwen-Kapitän nach der 1:2-Niederlage gegen seinen Ex-Club FC Ingolstadt 04.

Stefan Lex beim TSV 1860 München: Ein Leader für die jüngeren Teamkollegen