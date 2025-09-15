Entscheidung nach Wiederanpfiff

In der Kreisoberliga Kassel lieferten sich Eintracht Baunatal II und der TSV Ihringshausen ein spektakuläres Duell, das die Gäste am Ende klar für sich entschieden.

Bereits nach zehn Minuten lag der TSV durch Treffer von Ruth und H. Hussmann komfortabel vorne. Doch Baunatal fand zurück, nutzte die Nachlässigkeiten der Gäste und kam durch Birukow und Bonanno noch vor der Pause zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Ihringshausen schnell für klare Verhältnisse. Kowalski, erneut H. Hussmann und Eberhardt schraubten das Ergebnis binnen vier Minuten auf 5:2. Eintracht Baunatal vergab kurz darauf die große Chance zur Rückkehr, als Kusiek einen Foulelfmeter neben das Tor setzte. Stattdessen erhöhte Eberhardt wenig später auf 6:2.

Zwar konnte der eingewechselte Spielvogel noch einmal für die Hausherren verkürzen, doch am deutlichen 3:6-Endstand änderte das nichts mehr. Während die Eintracht mit sechs Punkten im Tabellenkeller bleibt, klettert Ihringshausen mit nun 13 Zählern ins gesicherte Mittelfeld.