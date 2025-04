Entscheidung nach Skandalspiel zwischen Michelstadt und Türk Breuberg

Odenwald. Das A-Liga-Spiel zwischen dem VfL Michelstadt und Türkiyempsor Breuberg beschäftigt die Justiz. Rückblick: Beim Odenwälder Kreisliga-A-Spiel war es Anfang Dezember vergangenen Jahres auf der Zuschauertribüne des Heinrich-Ritzel-Stadions zwischen einem Michelstädter Zuschauer und einem an diesem Tag nicht im Einsatz befindlichen Türk-Spieler zu einem Konflikt gekommen. Der Breuberger erlitt im weiteren Verlauf eine Schnittwunde am Hals, ehe die Lage außer Kontrolle geriet und mehrere Türk-Spieler zuschlugen. Videos zeigen das Ausmaß der Gewalt. Beide Teams machten sich in den Sozialen Medien anschließend schwere Vorwürfe. Der VfL Michelstadt sprach anschließend von „Szenen, die man sonst nur aus Hooliganfilmen kennt“, vom „Treiben eines gewaltbereiten Mobs“, „der sich zusammengerottet hatte und durch das Heinrich-Ritzel-Stadion fegte“. Auch die Darmstädter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen elf Beschuldigte wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs sowie der gefährlichen Körperverletzung.