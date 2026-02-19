Entscheidung nach der Pause – SV Flechum erreicht das Finale

– Foto: Gerry Grave

Der SV Flechum steht im Finale des Stadtpokals. Gegen den klassenhöheren Haselünner SV setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch und drehte dabei einen frühen Rückstand.

Haselünne bestimmte zunächst über weite Strecken die Partie und ging nach einer starken Anfangsphase folgerichtig mit 1:0 in Führung. Flechum hatte in dieser Phase Mühe, Zugriff zu bekommen, hielt jedoch defensiv geschlossen dagegen und stabilisierte sich im weiteren Verlauf.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Flechum zunehmend die Initiative und erarbeitete sich ein deutliches Chancenplus. In der 60. Minute erzielte Nils Gudewill den Ausgleich. Die Partie kippte nun zugunsten der Gastgeber. In der 76. Minute traf Niklas Markus zur 2:1-Führung. Haselünne versuchte in der Schlussphase, noch einmal Druck aufzubauen, kam jedoch zu keinen klaren Abschlüssen. Lukas Robben setzte in der 86. Minute mit dem dritten Treffer den Schlusspunkt.