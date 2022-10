Entscheidung mit dem Schlusspfiff: Kammerberg verpasst dritten Sieg in Folge „Was hätte uns ein Punkt gebracht?“

Fußball-Bezirksligist SpVgg Kammerberg hat sich schon auf ein Remis eingestellt, da klingelte es im Kasten. In letzter Sekunde traf der FC Aschheim zum 0:1.

Kammerberg – Fußball kann hart sein – egal in welcher Liga. In der Bezirksliga Nord hat es an diesem Spieltag die Kicker der SpVgg Kammerberg erwischt. Als sich Spieler und Zuschauer im Heimspiel gegen den FC Aschheim auf den Schlusspfiff eingestellt haben, erzielten die Gäste den spielentscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand. „Das ist bitter. Keine Mannschaft war heute besser oder schlechter. Es war ein 1:1-Spiel“, sagte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston.