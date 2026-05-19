Entscheidung ist gefallen: Nummer Sieben bleibt

Legt sich auch in der neuen Runde wieder für Eintracht quer: Deniz Darcan – Foto: Mario Luge

BAD KREUZNACH. Die Entscheidung ist gefallen: Deniz Darcan wird bei der SG Eintracht bleiben. Das bestätigte der Kapitän des Bad Kreuznacher Verbandsligisten auf Anfrage der Allgemeinen Zeitung. Die Frage über den Verbleib des Leistungsträgers hatte viele Fußballfans der gesamten Region in den Wochen zuvor beschäftigt, schließlich war der Top-Torjäger der Verbandsliga bei einigen hochkarätigen Klubs aus Verbands- und Oberliga im Gespräch gewesen.

Womöglich war es ja ein gutes Omen, dass gerade in diesen Tagen der neue Satz Trikots für die kommende Runde fertig geworden war – mit dabei: Rückennummer Sieben, Darcan. Darauf angesprochen muss der 32-Jährige schmunzeln: „Das hat unser Betreuer Frank Orben einfach mal gemacht, da hatte meine Entscheidung noch gar nicht festgestanden.“

Ob Darcan eben dieses Bekenntnis mit Bedenkzeit leichtgefallen ist? Da schlagen wohl zwei Herzen in seiner Brust. Ja, es sei vieles passiert – auch vieles, dass ihm nicht gefallen hatte, verrät Darcan vor seinem siebten SGE-Jahr in Folge, dem zehnten insgesamt. „Aber ich sehe mich letztlich als wichtiger Teil des Vereins. Auch wenn natürlich vieles sportlich hätte besser laufen können, ich bin Eintrachtler.“ Auch im Umfeld gab es in dieser Saison bekanntermaßen erhöhten Diskussionsbedarf im Traditionsverein. Die Eintracht ist eben die Eintracht. Im Zusammenhang mit der Trennung von Chefcoach Thorsten Effgen und dem übrigen Trainer-Team hatte auch Darcan auch sein Amt als Co-Spielertrainer niedergelegt. Letztlich war dem 26-fachen Torschützen in dieser Saison aber für die nächste Saison vor allem wichtig, „in einer Mannschaft zu performen mit Charakteren, mit denen ich gerne zusammenspiele“.