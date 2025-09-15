Entscheidung in letzter Sekunde im Derby vor mehr als 500 Zuschauern

Am Ende jubelten die Hausherren nach einer emotionalen Partie über einen 4:3-Heimerfolg. Schon früh hatte Malte Wiechmann den VfB mit einem Doppelpack (12., 18.) in Führung gebracht. Die Gäste aus Kemberg antworteten allerdings noch vor der Pause: Kevin Redlich (24.) und Jimi Lee Redlich (39.) stellten zur Halbzeit auf 2:2.

Nach dem Wiederanpfiff brachte Eric Krogmann die Gastgeber wieder schnell in Führung (56.), doch wieder hatten die Rot-Weißen eine Antwort parat. Joel Schulze glich in der 75. Minute zum 3:3 aus. Das letzte Wort in diesem Derby hatte allerdings der Aufsteiger aus Gräfenhainichen. In der dritten Minute der Nachspielzeit schnürte Krogmann, kurz zuvor noch am Pfosten gescheitert, seinen Doppelpack und bescherte dem VfB damit den zweiten Heimerfolg.

Aufsteiger grüßt vorerst vom dritten Tabellenplatz

Mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien ist die Landesliga-Rückkehr für die Gräfenhainicher beachtlich gelungen. Im Tableau nimmt der Aufsteiger vorerst den dritten Tabellenplatz ein. Beeindruckend sind auch die Zuschauerzahlen: Nach 303 Besuchern zum Auftakt gegen den 1. FC Zeitz (3:1) vermeldete der VfB dieses mal stolze 538 Zuschauer. Und viele von ihnen durften sich am Ende des Tages über den späten Siegtreffer im Landesliga-Derby freuen.

