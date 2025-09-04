Entscheidung in Durchgang zwei

Drei Tage nach dem überzeugenden Heimsieg gegen den VfL Brochenzell, war der SVB am Mittwochabend in der 2. Pokalrunde beim Kreisliga-A-Aufsteiger SV Weissenau gefordert. In der 1. Runde durften die Bezirksligisten durch ein Freilos noch pausieren. Nachdem man im vergangenen Jahr in der 2. Pokalrunde enttäuschend beim unterklassigen FV Molpertshaus ausgeschieden war, erinnerte das Trainerteam vor Anpfiff die Startelf daher mehrmals an die notwendige Einstellung.

Diese legte der SVB in der Anfangsphase zunächst auch an den Tag - mit einem hohen Pressing und zahlreichen Chancen durch Bolgert, Gündogdu, Fischer und Caltabiano zeigte sich der Bezirksligist deutlich überlegen, verpasste es aber die frühe Führung zu besorgen. Mit zunehmender Spieldauer ließ die Baindter Mannschaft dann immer wieder das notwendige Tempo im eigenen Ballbesitz vermissen und sich zu technischen Ungenauigkeiten hinreißen, wodurch auch der SV Weissenauer durch den schnellen la Mela zu zwei nicht ungefährlichen Konterchancen kam.

Die hohe Baindter Ballbesitzquote zahlte sich gegen müder werdende Gastgeber nach Wiederanpfiff dann aber schlussendlich aus. Gündogdus Chip hinter die Abwehrkette Ball legte Fischer clever in die Mitte quer, wo Geng auf 0:1 stellte (49.). In der Folge stellte sich jedoch erneut eine gewisse Lethargie im Baindter Spiel ein, wodurch der SV Weissenau immer wieder unnötigerweise ins Spiel gebracht wurde. Umso wichtiger war aus Baindter Sicht daher das vorentscheidende Tor eine Viertelstunde vor Schluss: Dantona zog das Leder nach kurz ausgeführter Ecke scharf vors Tor, wo L. Walser im Fünfer am schnellsten schaltete und auf Fischer ablegte. Dieser jagte das Spielgerät aus kurzer Distanz humorlos in die Maschen - 0:2 (75.). Zehn Minuten später belohnte sich der SVB dann noch für das häufig hohe Anlaufen, als Kale den Ball zwanzig Meter vor dem Tor eroberte und zu Geng weitergab. Dieser fand in der Mitte den wiedergenesenen Kretzer, der abgeklärt den 0:3-Endstand markierte (84.).