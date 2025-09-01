Entscheidung in der Nachspielzeit – Dorfen verliert gegen Peterskirchen

Lange Zeit sah es so aus, als würde die Begegnung keinen Sieger hervorbringen. In der 92. Spielminute kamen die Gäste dann doch zum Siegtreffer.

Dorfen – Eine schmerzliche 1:2 (1:1)-Niederlage musste der TSV Dorfen gegen den TSV Peterskirchen hinnehmen. In der Partie, die nie Bezirksliga-Niveau erreichte, holten die Gäste durch einen Treffer von Jonas Huber erst in der Nachspielzeit den glücklichen, wenn auch nicht unverdienten Sieg.

Schiedsrichter Johannes Oberrader (DJK Nußdorf) brachte die hektische und teils harte Begegnung mit nur zwei gelben Karten über die Bühne. Das erste Ausrufezeichen setzten die Gäste schon früh. Ein satter Schuss von Alexander Thusbaß aus knapp 30 Metern landete am linken Lattenkreuz.

Valentino Mierschke wäre machtlos gewesen. In der sehr zerfahrenen Partie kamen keine klaren Aktionen zustande. Es wurde aber um jeden Ball verbissen gekämpft, wobei die Peterskirchener in dieser Hinsicht während der gesamten 90 Minuten leichte Vorteile hatten. Kurz interessant wurde es wieder bei einem Schuss von Thusbaß aus 16 Metern. Sein Ball konnte von der Dorfener Abwehr zur Ecke geklärt werden.

Diese wurde in den Strafraum geschlagen, und Bastian Rachl beförderte die Kugel zur Führung für die Gäste ins eigene Tor (17.). Die Mannen von Trainer Daniel Winklmaier waren noch mit dem Jubel beschäftigt, da stand es schon 1:1. Die Dorfener hatten prompt zurückgeschlagen. Nach einem schönen Spielzug über links, der einzig sehenswerte des ganzen Spiels, und Flanke von Felix Blaha war Gerhard Thalmaier mit Köpfchen zur Stelle (18.).

Unachtsamkeit erzeugt Gegentreffer

Bei einem weiteren Kopfball zielte Thalmaier dann knapp am Winkel vorbei (23.). Die Gäste störten das Aufbauspiel der Isenstädter schon früh, und dagegen fanden diese kein Mittel. Dorfen kam einfach nicht zur Entfaltung und fand kein Rezept für gefährliche Gegenaktionen. Zudem mussten sie aufpassen, um nicht in einen Konter zu laufen. Den Gästen konnte es nur recht sein. Sie wären mit dem Remis sicherlich zufrieden gewesen.

Aber dann kam es doch noch anders, wieder einmal durch eine Unachtsamkeit in der Dorfener Abwehrreihe. Jonas Huber war zur Stelle und schob das Leder an Mierschke vorbei zum Endergebnis in den Kasten (90.+2). Damit mussten die Dorfener in ihrer Bezirkliga-Historie zum ersten Mal gegen Peterskirchen eine Niederlage hinnehmen, und das nicht ganz unverdient.