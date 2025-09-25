– Foto: NFV

Entscheidung in der 119. Minute U19 des VfL Wolfsburg gewinnt internationalen Test bei PSV Eindhoven mit 3:2 – Soylu trifft doppelt

Die U19 des VfL Wolfsburg hat ein Testspiel auf internationalem Niveau gegen den niederländischen Topnachwuchs von PSV Eindhoven mit 3:2 für sich entschieden. Im über 120 Minuten angesetzten Vergleich trafen Darwin Soylu (2) und Carl-Anton Sticherling für die Jungwölfe. Den entscheidenden Treffer erzielte Sticherling in der 119. Minute.

Trainer Daniel Bauer nutzte das Testspiel, um gezielt Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen. Die Grün-Weißen legten im ersten Drittel stark los: Darwin Soylu brachte den VfL nach 18 Minuten mit einer sehenswerten Einzelaktion in Führung. Wolfsburg dominierte das Geschehen über weite Strecken und konnte sich auf einen sicheren Rückhalt in Torhüter Kyrylo Khadasevych verlassen. Nach einem Foulspiel an Soylu verwandelte der Offensivspieler in der 51. Minute den fälligen Strafstoß selbst zum 2:0. In der Folge ließ der VfL weitere Gelegenheiten liegen, unter anderem durch Sticherling und Hint.

Später Ausgleich – späte Antwort Ab der 60. Minute standen mehrere U17-Spieler auf dem Platz, das Spiel wurde offener. Nach rund 80 Minuten köpfte Amir Bouhamdi für PSV zum 1:2 ein. In der 111. Minute folgte der Ausgleich: Ein ungenauer Rückpass brachte VfL-Keeper Spyridon Souliotis in Bedrängnis, Liam van Nistelrooy nutzte die Szene zum 2:2.