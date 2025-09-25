Entscheidung in der 119. Minute

Die U19 des VfL Wolfsburg hat ein Testspiel auf internationalem Niveau gegen den niederländischen Topnachwuchs von PSV Eindhoven mit 3:2 für sich entschieden. Im über 120 Minuten angesetzten Vergleich trafen Darwin Soylu (2) und Carl-Anton Sticherling für die Jungwölfe. Den entscheidenden Treffer erzielte Sticherling in der 119. Minute.
Trainer Daniel Bauer nutzte das Testspiel, um gezielt Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen. Die Grün-Weißen legten im ersten Drittel stark los: Darwin Soylu brachte den VfL nach 18 Minuten mit einer sehenswerten Einzelaktion in Führung. Wolfsburg dominierte das Geschehen über weite Strecken und konnte sich auf einen sicheren Rückhalt in Torhüter Kyrylo Khadasevych verlassen.
Nach einem Foulspiel an Soylu verwandelte der Offensivspieler in der 51. Minute den fälligen Strafstoß selbst zum 2:0. In der Folge ließ der VfL weitere Gelegenheiten liegen, unter anderem durch Sticherling und Hint.
Später Ausgleich – späte Antwort
Ab der 60. Minute standen mehrere U17-Spieler auf dem Platz, das Spiel wurde offener. Nach rund 80 Minuten köpfte Amir Bouhamdi für PSV zum 1:2 ein. In der 111. Minute folgte der Ausgleich: Ein ungenauer Rückpass brachte VfL-Keeper Spyridon Souliotis in Bedrängnis, Liam van Nistelrooy nutzte die Szene zum 2:2.
Die Entscheidung fiel dennoch auf Seiten der Wolfsburger: Trevor Benedict setzte sich auf dem linken Flügel durch und legte quer auf Carl-Anton Sticherling, der aus kurzer Distanz den 3:2-Endstand herstellte (119.). In der Nachspielzeit sicherte Souliotis mit einer Parade den Sieg.
Trainerstimme
Daniel Bauer: „Der Trip hat sich absolut gelohnt und war enorm wertvoll für die Jungs. PSV war der erwartet starke Gegner mit viel individueller Qualität. Vor allem in der ersten Hälfte haben wir richtig guten Fußball gezeigt und uns einige schöne Chancen herausgespielt. Später standen viele junge Spieler auf dem Platz, teilweise sogar aus der U17. Insgesamt wurde es wilder, aber die Jungs haben stark dagegengehalten und den Ausgleich gut weggesteckt.“
Tore:
0:1 Soylu (18.) – Einzelaktion aus dem Zentrum, platziert ins Eck
0:2 Soylu (51., FE) – souverän vom Punkt nach Foul an ihm selbst
1:2 Bouhamdi (81.) – Kopfball aus kurzer Distanz
2:2 van Nistelrooy (111.) – nach misslungenem Klärungsversuch
2:3 Sticherling (119.) – nach Flanke von Benedict aus kurzer Distanz
Startelf VfL Wolfsburg:
Khadasevych – Bürger, Boog, Neininger, Chebil – Angely, Dittrich – Hensel, Soylu, Seretis – Simic
ab der 60. Minute:
Souliotis – Balde, Furuseth, Greger, Horn – Licht, Furtado Brito – Benedict, Hint, Katz – Sticherling