Entscheidung gefallen: Wiederholungsspiel statt Punktesegen

Kulovic war im September während der bereits laufenden Saison vom Ligakonkurrenten SG Benrath-Hassels zum MSV gewechselt. Da der Wechsel außerhalb des Transferfensters stattfand, hätte der Angreifer erst sechs Monate nach seiner letzten Partie wieder eingesetzt werden dürfen. Da Kulovic in seiner letzten Partie für die SG ausgerechnet gegen seinen neuen Verein vom Feld flog, hätte er nicht bereits am 1. März gegen den VdS Nievenheim spielen dürfen. Auch sein Einsatz gegen die Grevenbroicher kam zu früh.

Der MSV verlor in der vergangenen Woche die Tabellenführung an den TSV Eller. Nicht, weil die Düsseldorfer sportlich überholt wurden, sondern aufgrund des Urteils im Fall Vedin Kulovic. Die Rückrundenpartien des MSV gegen den VdS Nievenheim (10:0) und den 1. FC Grevenbroich-Süd (3:2) werden wiederholt, weshalb den Düsseldorfern sechs Punkte vorübergehend abgezogen wurden.

„Die Passstelle hatte dem MSV Düsseldorf eine Mail an die offizielle E-Mail-Adresse des Vereins geschickt, mit dem Hinweis, sich bezüglich der genauen Länge der Sperre beim Sportgericht zu erkundigen. Da der Verein informiert wurde, liegt in meinen Augen ein klarer Verstoß gegen die Spielordnung vor. Der Verband betont immer, strikt nach dieser Ordnung vorgehen zu wollen, daher ist es unverständlich, dass nun auf Wiederholungsspiele entschieden wurde“, stellt Nievenheims Coach Thomas Boldt irritiert fest.

Der VdS hatte bis zum vergangenen Donnerstag um 16 Uhr Zeit, in Berufung zu gehen, entschied sich jedoch dagegen und akzeptierte die Entscheidung. Lange stand im Raum, dass die beiden Spiele gegen den MSV und somit für die beiden Teams aus dem Rhein-Kreis gewertet werden.

Boldt kritisiert Blick auf den Aufstiegskampf

„Wir haben lange dafür gekämpft, dass die Partie für uns gewertet wird. Aber nicht, weil wir dem MSV den Aufstieg nicht gönnen. Die Jungs spielen überragenden Fußball und waren in unseren Duellen immer sehr respektvolle Gegner. Wir müssen aber auf uns und den Klassenerhalt schauen, deswegen wollten wir, dass die Spielordnung eingehalten wird“, betont Boldt.

Diese drei Punkte hätten dem VdS im Abstiegskampf einen klaren Vorteil gegenüber dem CfR Links verschafft. Aktuell sind beide Teams punktgleich, jedoch haben die Düsseldorfer den direkten Vergleich gewonnen, weshalb sie im Falle eines Gleichstands die Relegation erreichen würden.

Boldt sagt: „Ich bin enttäuscht, dass sich das Gericht nur dafür interessiert hat, nicht in den Aufstiegskampf einzugreifen. Über den Abstiegskampf wurde dabei überhaupt nicht geredet. Auch für uns hat sich die Entscheidung monatelang gezogen.“

Nievenheim will dem Favoriten nichts schenken

Nun hat seine Mannschaft im Wiederholungsspiel die Möglichkeit, nach einer Sensation mit einem Vorsprung in die letzten beiden Spieltage zu gehen. Die Favoritenrolle liegt klar beim MSV, der schnellstmöglich den Aufstieg aus eigener Kraft klarmachen will.

„Wir nehmen es, wie es ist. Natürlich ist uns klar, dass es unfassbar schwierig wird, Punkte mitzunehmen. Dennoch schenken wir nichts her. Wir werden alles reinwerfen, um so lange wie möglich mithalten zu können“, sagt Boldt.