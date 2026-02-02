Entscheidung gefallen! Verliert Delay Sports seinen Torjäger?

Nun herrscht Klarheit! Delay Sports kann weiter auf seinen erfolgreichsten Torjäger bauen. Zumindest bis Saisonende.
Dieses Thema beherrschte Delay Sports in der laufenden Winterpause. Während sich der Bezirksligist unter anderem im Trainingslager in Ägypten auf die Rückrunde, in der man den Sprung unter die Top 2 der Bezirksliga Staffel 2 schaffen und entsprechend zum vierten Mal in Folge aufsteigen will, vorbereitete, präsentierte sich Torjäger Pascal Brossmann bei einem höherklassigen Verein.
Nachdem der 23-Jährige im Januar noch für die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft spielte und mit ihr den Stomil-Cup in Polen gewann, durfte er in der vergangenen Woche bei Hertha BSC vorspielen. Brossmann bekam die Gelegenheit, sich im Training der U23 zu beweisen. Auch im kurzfristig angesetzten Testspiel gegen den Halleschen FC, das Hertha am zurückliegenden Freitag mit 5:0 gewann, kam er zum Zug, durfte von Beginn an stürmen.
Auf Instagram teilte Brossmann daraufhin eine Story, in der er eine Entscheidung für den heutigen Montag ankündigte. Die ist nun gefallen. Der Torjäger wird Delay Sports auch in der Rückrunde zur Verfügung stehen. Ein Wechsel in diesem Winter ist vom Tisch. Aber: Im Sommer wird sich der Stürmer dann wohl umorientieren. Auf Instagram schrieb er am Nachmittag: „Ich bleibe Delay Sports bis Sommer erhalten. Dann wird mich mein Weg voraussichtlich in die Regionalliga führen."
Zu welchem Verein ist noch offen. Brossmann: „Ob es dann Herthas U23 wird oder vielleicht doch was anderes... Wenn es soweit ist, werdet ihr frühzeitig erfahren, wo mich mein Weg hinführt."
Brossmann, der unter anderem beim Halleschen FC und Hertha 03 ausgebildet wurde, machte zunächst in der fünften Herrenmannschaft der Zehlendorfer auf sich aufmerksam, zerschoss vor zwei Jahren noch die Kreisliga C, wechselte anschließend zu Delay Sports. Dort überragte er in seiner Premieren-Saison, erzielte in 26 Spielen 68 Tore und trug maßgeblich zum Aufstieg in die Bezirksliga bei. Auch dort liefert der Stürmer. In der Hinrunde der laufenden Spielzeit netzte er in 13 Partien 20 Mal, legte zehn weitere Tore auf. In der Rückrunde wird es auch auf ihn ankommen, wenn Delay Sports den Aufstieg schaffen will.