Entscheidung gefallen! Verliert Delay Sports seinen Torjäger? Klarheit nach Probetraining von ser · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steven Pawlowicz (@Sti7i)

Nun herrscht Klarheit! Delay Sports kann weiter auf seinen erfolgreichsten Torjäger bauen. Zumindest bis Saisonende.

Dieses Thema beherrschte Delay Sports in der laufenden Winterpause. Während sich der Bezirksligist unter anderem im Trainingslager in Ägypten auf die Rückrunde, in der man den Sprung unter die Top 2 der Bezirksliga Staffel 2 schaffen und entsprechend zum vierten Mal in Folge aufsteigen will, vorbereitete, präsentierte sich Torjäger Pascal Brossmann bei einem höherklassigen Verein. Nachdem der 23-Jährige im Januar noch für die deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft spielte und mit ihr den Stomil-Cup in Polen gewann, durfte er in der vergangenen Woche bei Hertha BSC vorspielen. Brossmann bekam die Gelegenheit, sich im Training der U23 zu beweisen. Auch im kurzfristig angesetzten Testspiel gegen den Halleschen FC, das Hertha am zurückliegenden Freitag mit 5:0 gewann, kam er zum Zug, durfte von Beginn an stürmen.

Auf Instagram teilte Brossmann daraufhin eine Story, in der er eine Entscheidung für den heutigen Montag ankündigte. Die ist nun gefallen. Der Torjäger wird Delay Sports auch in der Rückrunde zur Verfügung stehen. Ein Wechsel in diesem Winter ist vom Tisch. Aber: Im Sommer wird sich der Stürmer dann wohl umorientieren. Auf Instagram schrieb er am Nachmittag: „Ich bleibe Delay Sports bis Sommer erhalten. Dann wird mich mein Weg voraussichtlich in die Regionalliga führen." Zu welchem Verein ist noch offen. Brossmann: „Ob es dann Herthas U23 wird oder vielleicht doch was anderes... Wenn es soweit ist, werdet ihr frühzeitig erfahren, wo mich mein Weg hinführt."